El histórico Ajax puso sus ojos en Rulli y en el Pincha comienzan a hacer cuentas

El Pincha se encuentra inmerso de lleno en un mercado de pases en el que los principales objetivos de Abel Balbo y sus colaboradores están puestos de mitad de cancha para adelante.

Sin embargo, las buenas noticias para las arcas de Estudiantes podrían llegar desde el sector opuesto, y gracias a un protagonista que no viste la camiseta albirroja desde hace bastante tiempo.

Es que Gerónimo Rulli, arquero campeón con la Selección Argentina en el reciente Mundial de Qatar 2022, con presente en el Villarreal de España, podría pasar a Ajax de Amsterdam, Países Bajos.

Según las versiones publicadas por distintos medios especializados en el mercado de pases del Viejo Continente, Ajax ya se puso en contacto con el club español para iniciar las negociaciones por el golero que fue parte de la lista de 26 protagonistas elegidos por Lionel Scaloni para la cita ecuménica que culminó hace poco más de una semana con la tercera estrella para el país.

De darse esta situación, Estudiantes embolsará una buena cantidad de dinero por derechos de formación del golero que debutó con la camiseta del Pincha el 8 de abril del 2013 en la derrota por 1 a 0 ante Arsenal de Sarandí.

Frente a esto, la dirigencia albirroja recibirá sumará un ingreso importante a sus arcas pensando en el objetivo de incorporar nombres para el frente de ataque que pretende el exdelantero de la Selección Argentina.

Rulli, de 30 años de edad, surgió de Estudiantes y luego pasó a Real Sociedad (España), club en el que estuvo cinco temporadas (de 2014 a de 2019) antes de ser parte del Montpellier (Francia).

Con el “Submarino Amarillo”, al que se sumó en 2020 compartiendo plantel luego con otro ex Pincha mundialista y campeón como Juan Marcos Foyth, obtuvo la UEFA Europa League en 2021, en aquella recordada definición por penales frente al Manchester United en tiempos de pandemia.

De llegar al Ajax, pasará a ser compañero del defensor ex Gimnasia Lisandro Magallán y del volante ex River Lucas Ocampos (que integró el plantel del seleccionado durante buena parte del ciclo de Lionel Scaloni pero no fue al Mundial).

Además, en esa institución histórica también estuvieron hasta la pasada temporada Nicolás Tagliafico (ahora en Lyon, de Francia) y Lisandro Martínez (Manchester United, Inglaterra), quienes se consagraron junto a Rulli y Foyth como campeones en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Lo cierto es que mientras atiende su juego pensando en la temporada 2023 en la que tendrá Copa Sudamericana, Copa Argentina y torneo local, Estudiantes estará atento a lo que suceda con el arquero, uno de los dos únicos jugadores platenses que se pudieron consagrar en una cita ecuménica.