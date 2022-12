El arco del Lobo volverá a ser custodiado por un arquero surgido de las inferiores

La partida de Rodrigo Rey le genera un dolor de cabeza a Néstor Gorosito, por que pierde una pieza clave del equipo. Rey era fundamental en la cancha y muy importante también fuera de ella. Pero en este momento de austeridad, de utilizar lo que tiene y no poder esperar refuerzos por el club estar inhibido, deberá meter mano a muchos futbolistas salidos de la cantera.

Y uno de los lugares a ocupar, es el arco. En los últimos años Gimnasia supo “pegarle” (como se dice en la tribuna) con los arqueros. Diego Maradona a comienzos de 2020 trajo a Jorge Broun; un año más tarde, ya con la dupla integrada por Mariano Messera y Leandro Martini, llegó Rodrigo Rey. Por eso los arqueros del club prácticamente no pudieron jugar.

A fines de 2019, Diego decidió sacar a quien era el titular hasta entonces, Alexis Martín Arias (que se terminaría yendo semanas después), e hizo debutar a Nelson Insfrán.

A partir de entonces lo antes dicho, Broun primero y Rey después rindieron de buena manera y no le dejaron lugar a los juveniles. Insfrán se iría a préstamo tiempo después, y Tomás Durso, debutó en Primera en abril de 2021 cuando Rey e Insfrán tuvieron Covid.

Lo cierto es que para un arquero no es fácil llegar a Primera, por que que solo juega uno, no es como otros puestos. Hoy un delantero puede volantear o un lateral ser volante... El arquero debe tener mucha paciencia y no fallar “el” día que le toca, sino puede quedar destinado a largas temporadas en el banco. Pero hoy, parece que el arco se lo disputarán Insfrán (27 años, viene de estar a préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero y San Martín de Tucumán) y Durso (23 años, quien le cuidó las espaldas a Rey el último tiempo).

Parece que nunca es fácil para los arqueros del club imponerse, y en el caso del Lobo en las últimas décadas les ha costado mucho.

Comenzando los `90 aparecieron Hernán Cristante y Enzo Noce, el primero fue transferido pero Leo estuvo más de una década en el arco, y detrás suyo esperaron Guillermo Hernando, Javier Lavallén.

En la década siguiente aparecieron arqueros del Club, pero en muchos casos debieron esperar ante arqueros que llegaban de afuera por una temporada como pasó con Olave, Bobadilla, Navarro Montoya, Cejas, Sessa, entre otros. Por eso algunos pibes del Club jugaron un puñado de partidos y debieron irse.

Tiempos donde el hoy reconocido internacionalmente entrenador de arqueros, Gustavo Piñero (hasta hace días participó del Mundial con la Selección de México), preparaba montones de pibes.

Y hubo casos especiales de arqueros que llegaron a ser suplentes e integrantes del plantel pero ni siquiera pudieron debutar como Daniel Bertoya (estuvo de 1997 a 2001); Juan Cupertino (de 2006 a 2009); Juan Pablo Noce (en 2015); Pablo Torres (estuvo de 2016 a 2018). Y allí aparece Durso, desde 2018 en el plantel hasta la actualidad en Reserva y banco de Primera.

Muchos se cansaron de esperar y debieron irse; a otros cuando les llegó la chance, no era el mejor contexto y se los devoró ese momento. También va en el carácter de cada uno y de la “madera” que está hecho para bancarse la presión y responsabilidad de un arco. A Monetti le tocó descender con 22 años, ascender con 24, y luego obtener títulos, por ejemplo en Lanús y Atlético Nacional (Colombia).

Después, tras esperar detrás de Bologna, Navarro, Manuel García y un juvenil del club como Yair Bonnín, fue tiempo de Martín Arias desde mayo de 2016 que debutó, hasta diciembre de 2019, donde en las últimas dos fechas Maradona le dio el arco al Mono Insfrán. Pero esto duraría poco, ya que en enero de 2020 llegaría Broun y un año después, Rey.

Hoy no parece haber margen para otra cosa que para un golero propio, casi sin otro remedio. Insfrán regresa con experiencia tras su paso por dos clubes, pero Durso cuenta con la ventaja de haber estado en el ciclo Gorosito y haber trabajado a diario con el entrenador de arqueros de Pipo, Marcelo Villasanti. Detrás vienen otros pibes como Nahuel Manganelli y Francisco Vergara (ambos categoría 2001).

Más allá de esto, los clubes no pueden gastar millones en un arquero, los tiene que hacer, deben salir de sus entrañas y darles todo para mejorarlos. Hoy parece ser el tiempo nuevamente de arqueros de inferiores con Insfrán y Durso, luchando por ver quién atajará en el debut del próximo torneo en poco más de un mes, el 29 de enero ante Vélez, en el Liniers.

Pero si en el arco hay un pibe del Club, que no queden dudas, estará en buenas manos.