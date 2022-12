Guillermo Coppola contó cómo hubiera festejado Diego Maradona la Copa del Mundo

Recordemos que, como tantos otros, Diego Armando Maradona fue uno de críticos de Lionel Scaloni cuando el DT recién comenzaba su camino en la selección argentina de fútbol. Es por eso que en el momento de su designación, allá por 2018, el Diez lanzó una cruda definición sobre el actual campeón del mundo.

“Me dolió mucho lo que pasó en el Mundial. Porque no hay respeto. Ahora ponen a Scaloni. Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico". había aventurado Maradona. Claro está que, la de Diego no fue la única crítica que recibió Scaloni luego de asumir su rol, ya que gran parte del periodismo de deportes estaba en contra de su designación. Muchos los consideraban un “inexperto” dado que nunca antes había dirigido un equipo de mayores. Pero con el máximo título alcanzado en el Mundial de Qatar, todos esos comentarios negativos se disuadieron.

En ese contexto y aclarando algunos puntos, fue el turno de Guillermo Coppola pensando en Diego: “Lo hubiera vivido como era Diego: hubiese vivido, hubiese disfrutado y hubiese celebrado. Y además hubiese reconocido que por ahí anticipó, cómo se anticipaba en el campo de juego, a una opinión de un técnico que tampoco hoy tiene que demostrar nada. Pero que por ahí había que respetar las opiniones de los demás. Porque son especializados. Se critica siempre buscando la pelea y la grieta. Y no, eran opiniones. Pero estoy seguro de que hoy lo estaría felicitando, abrazándolo y celebrándolo con él”, aseguró el amigo de Maradona.