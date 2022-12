Un choque para el récord: por la niebla colisionaron 200 autos en China

Más de 200 autos se vieron envueltos hoy en una colisión múltiple en la provincia de Henan (centro) causada por una densa niebla que limitaba la visibilidad, informaron las autoridades de tráfico provinciales.

El siniestro sucedió a las 7.40 de este miércoles (hora local) en el puente de Zhengxin, que cruza el río Amarillo y que tiene una longitud de 9,1 kilómetros.

Un número indeterminado de heridos han sido trasladados a hospitales cercanos, notificaron las autoridades, que no detallaron ningún fallecimiento por el momento.

Al menos once personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos habían sido rescatadas, informó el Departamento de Bomberos de Zhengzhou, la capital provincial.

El tráfico en el puente se halla bloqueado en ambas direcciones, según informaciones aparecidas en medios locales.

At about 7:40 this morning, a multi-vehicle collision occurred on the Zhengxin Yellow River Bridge from north to south due to heavy fog. Currently, the injured have been sent to the hospital, and rescue work is being carried out in an orderly manner.#Zhengzhou pic.twitter.com/Emj0jIQFEs