Vuelve el calor y brotan los problemas con el agua en la Ciudad

El problema de la falta de agua o poca presión ya no es una cuestión que se da en el verano sino, para desgracia de los vecinos, durante todo el año. Pero con la llegada del calor el inconveniente suele agravarse, haciendo muchas veces que la gente abra las canillas y no salga una sola gota.

En muchos casos antes al menos durante la noche podían cargar el tanque y así administrar el recurso a lo largo del día. Pero ahora eso ya no sucede y aún de madrugada no tienen ni para lavarse la cara.

Esto es lo que está sucediendo "desde hace meses" en la zona de 60 y 137, Los Hornos. "Hay poca presión en el suministro y en algunos días y horarios la situación empeora sustancialmente", contó un vecino que se comunicó con eldia.com.

"Se imaginarán que con esta presión no llega al tanque por horas y horas. A veces por todo un día", agregó en su mensaje por WhatsApp.

A pocas cuadras de allí la situación no es muy diferente. "No sé si decir buenos días", se excusa en el primero de los mensajes enviados al diario. "Así estamos en 140 y 65, sin una gota de agua. Vivimos reclamando por una pérdida desde hace dos meses sin respuesta alguna de ABSA. Hay gente mayor, niños, ¿cómo hacemos? Que dejen de cobrarnos por un servicio que no nos prestan", fue el reclamo hacia ABSA, aunque también hubo críticas contra los funcionarios porque "nadie hace nada".

En 147 y 60 el padecimiento es el mismo producto de una pérdida en la esquina, la cual hace "que los vecinos no tengamos agua y vemos cómo se pierde todo en la vereda". "Hace más de 20 días realice un reclamo a ABSA y nada", agregaron.

Pero el problema con el agua no es exclusivo de esa zona de la Ciudad, sino que en otros barrios sucede lo mismo, como en 22 y 64, donde un edificio en el que viven unas 30 familias "no tiene agua y ABSA no hace nada. Nos enteramos que hay una pérdida de agua enorme por el barrio sobre la calle 21 entre 64 y 65", al igual que en 29 bis y 511, Hernández, donde "hace días que no tenemos agua. Llamamos y nos dicen que está todo en condiciones o nos mandan un cambión con agua que resulta imposible usar de lo sucia que está".