Así no va más: la trama detrás de la posible salida de Gorosito de Gimnasia

El 19 de octubre pasado Gorosito firmó su renovación. Hoy la CD le dijo que no puede pagarlo/prensa gimnasia

Néstor Gorosito está muy cerca de dejar de ser el técnico de Gimnasia. Una situación que era esperable, que se veía venir, y desde estas páginas se fue adelantando: la relación entre la dirigencia y el cuerpo técnico era por lo menos tensa por culpa de un contrato que firmó la CD anterior y, dicen, “es impagable”.

El técnico había firmado una renovación de contrato con el ahorta expresidente albiazul, Gabriel Pellegrino, que es impagable para el momento del Lobo. El mismo empieza a regir a partir del próximo domingo 1º de enero y se extendiende hasta el 31 de diciembre de 2023.

La flamante Comisión Directiva encabezada por Mariano Cowen que hoy cumple cuatro semanas al frente del club vio enseguida que no iba a poder hacer frente a lo firmado. Desde la primera reunión de presentación hubo mucho contrapunto entre el DT y la dirigencia, por que le bajaron el pulgar a muchos pedidos de Pipo, con el objetivo de empezar a recortar gastos.

La deuda con el plantel y cuerpo técnico, las inhibiciones, los refuerzos que no llegarán, los jugadores que no seguirán y el no inicio de la pretemporada el 5 de diciembre, fueron alejando a las partes, además de lo alto del contrato del técnico y sus colaboradores.

El martes en el Hipódromo hubo una reunión que fue tildada de “muy mala”. Ayer, por problemas personales del DT la reunión clave se pasó para hoy. En Gimnasia quieren que acepte un plan de pago para su salida, pero Pipo no está dispuesto a resignar dinero y promete iniciar la pretemporada el próximo martes.

Tras su llegada en agosto de 2021, su primer vínculo terminará este sábado 31 de diciembre, pero en octubre pasado decidió renovarle al DT el contrato, y Pipo se agarró de ello para arreglar una salida. Puntualmente, deberían abonarle algunos meses (se dice que son tres) y justamente eso es lo que de palabra se pudo arreglar en la tarde de ayer. Es decir, Gorosito se va, pero el club deberá pagarle una parte de ese nuevo contrato.

Y allí se centró toda la discusión, poder arreglar algo que Gimnasia pudiera cumplir y que Gorosito aceptara. Las charlas fueron intensas pero con las cosas bien claras, el ciclo no seguiría.

En ese sentido, al menos de palabra se llegó a un acuerdo para, por un lado, cumplir con la deuda que hoy por hoy el club tiene con el cuerpo técnico por estos últimos meses de 2022; y por otro lado, pagar un porcentaje del nuevo contrato que Pipo exige para irse.

Es importante recordar que junto a Pipo Gorosito, también están sus dos ayudantes de campo, Gustavo Zapata y Jorge Borelli; el preparador físico, Sebastián Somoza; y el entrenador de arqueros Marcelo Villasanti.

Semanas atrás en declaraciones a un programa de cable de deportes, el técnico tras su primera charla con Cowen, dejó en claro que había desechado dos oportunidades de equipos en nuestro país y una del exterior al haberle dado su palabra a Gimnasia, y que también debía responder por otras personas al tener gente a cargo, que dependen de el para trabajar, que son ni más ni menos que los colaboradores antes mencionados.

Lo que hay que dejar en claro, es que la Comisión Directiva le explicó que su nuevo contrato no lo iban a poder pagar, y que no había ninguna otra situación detrás.

Es más, tanto Cowen como el vicepresidente 1º, Juan Pablo Arrién, han dicho en reiteradas oportunidades que por su trabajo realizado, Gorosito se había ganado la renovación del contrato.

Es decir, que no existe un conflicto de que la dirigencia no lo quiere, sino que simplemente, no pueden pagar el nuevo contrato.

El técnico también lo entendió, y por ello es que se dieron las reuniones del martes por la tarde y la de hoy, buscando encontrar la mejor salida posible, que el Lobo pudiese cumplir y que el DT quedara conforme con el arreglo. Por ahora no hay acuerdo.

La idea era poder terminar de darle forma a la salida lo antes posible, para planificar lo que se viene con la pretemporada, que por ahora arrancará el martes 3 de enero.

No sería prolijo que arrancara la pretemporada con Gorosito la semana venidera sin resolver esta situación, con un técnico yéndose o a punto de irse. Ahora quedará llevar todo lo hablado al papel, y firmar los papeles correspondientes. ¿Lo aceptará el DT?

¿Y ahora quién se hará cargo del plantel profesional?

El otro tema a resolver en estas horas y de manera casi urgente, es saber quién reemplazará a Pipo. Por un lado, la primera reacción y casi como un acto reflejo, fue mirar para la Reserva.

Es decir, ofrecerle el puesto a Sebastián Romero, quien viene estando a cargo de los juveniles junto a Nicolás Cabrera.

Como la idea es jugar con lo que hay, y dentro del plantel hay muchos futbolistas juveniles que han pasado por las manos de Chirola y Nico, para muchos es la mejor opción en estos momentos.

Para otra parte de la dirigencia, lo mejor es no “quemar” a Chirola en estos momentos y salir a buscar a algún entrenador para que se haga cargo en esta etapa donde se busca reacomodar todo.

Recordemos que Chirola Romero ya arrancó semanas atrás la pretemporada con el grupo de Reserva, entrenando todas las mañanas en Estancia Chica. Por ahora, Romero está enfocado en el trabajo de los juveniles y nadie le ha ofrecido absolutamentre nada.

Lógicamente, cuando en la jornada de ayer empezó a correr el rumor de la salida de Pipo, los empresarios empezaron a hacer su trabajo y tratar de acercar opciones para dirigir al Lobo.

Si bien no hay mucho tiempo, son horas de pensar muy bien los pasos a seguir por que este plantel deberá afrontar nada más y nada menos que tres competencias (torneo local, Copa Sudamericana y Copa Argentina).

La definición no pasará del fin de semana, por que el martes próximo frente al plantel en Estancia Chica, deberá pararse el DT elegido para comenzar un duro trabajo de preparación que se ha dilatado por casi un mes, y que poco más de 20 días más tarde tendrá que debutar en el campeonato visitando a Vélez, en Liniers.

El 19 de octubre pasado Gorosito firmó su renovación. Hoy la CD le dijo que no puede pagarlo / prensa Gimnasia