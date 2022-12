Grabois levantó el acampe en Lago Escondido pero promete volver

Después de una noche de tensión y una madrugada fría, Juan Grabois decidió ayer levantar el acampe que mantenía a orillas del Lago Escondido, a metros de la estancia del magnate británico Joe Lewis.

Cerca del mediodía se lo vio al dirigente social ultra kirchnerista y al resto de los militantes que lo acompañaban comenzar a desarmar las carpas y retirarse del predio al que habían ingresado de manera abrupta.

Precisamente durante el tiempo que estuvo en el lugar, unas 24 horas, Grabois mantuvo entredichos con empleados del empresario británico, quienes le cuestionaban su presencia y la forma en la que habían irrumpido.

Además, anoche a Grabois se lo pudo ver muy nervioso ante la presencia de los trabajadores, al punto que le tiró un manotazo a una mujer que lo estaba grabando con su teléfono celular.

Los manifestantes se fueron ante la presencia de la policía de Río Negro y un grupo de fiscales a cargo, entre ellos Francisco Arrien, de El Bolsón. Habían llegado hasta el lugar por un camino de ripio el pasado martes para denunciar la existencia de “un Estado paralelo” y “sólo accesible los jerarcas del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, los medios hegemónicos y los políticos serviles al poder real”.

También por “las ocupaciones ilegales de Joe Lewis en el sur”.

La noticia, por otro lado, se produjo luego de que se filtraran una serie de videos en los que se ve a Grabois y su grupo, que llegaron a desplegar hasta nueve carpas a la orilla del famoso espejo de agua, discutir con trabajadores del lugar y efectivos policiales de la provincia. La tensa situación fue difundida por Hidden Lake S.A., la empresa que se encarga de administrar la propiedad de Lewis, de 85 años y dueño de la séptima mayor fortuna de Inglaterra.

En los documentos, se lo ve al también líder del Frente Patria Grande decirles “chupamedias del inglés” a los empleados y que “si hay alguno que tiene espíritu de inglés, que se vaya a Inglaterra y a otra cosa”. También se pudo ver a Grabois recordarles el “color de piel” a los empleados y llamarlos “cagones” por haberles prendido los aspersores de riego en la zona en donde se habían instalado para protestar.

“Yo sé que ustedes tienen un empleado inglés, sé que no es su culpa, sé que están laburando. El inglés los desprecia a ustedes igual que nos desprecia a nosotros. No les va a dar un aumento, no les va a dar un premio. Los detesta, les paga poco, los tiene laburando en condiciones de mierda”, les dijo Grabois, que estuvo acompañado por Federico Fagioli, uno de los diputados del Frente Patria Grande, que forma parte del Frente de Todos.

Desde Hidden Lake S.A. anticiparon que denunciarán a Grabois por “violación de domicilio, intrusión, amenazas, daños a la propiedad privada y violencia de género” por haberle pegado un manotazo a una trabajadora que lo filmaba con su celular

“Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Vinimos con un objetivo que era pasar 24 horas en territorio nacional de Lago Escondido. Los lagos son propiedad y patrimonio de todo el pueblo y nadie tiene derecho de cerrar accesos. Vamos a volver a hacerlo todas las veces que sea necesario acá y en cualquier otro territorio donde se viole la soberanía nacional”, afirmó Grabois.

Imágenes del acampe en Lago Escondido, propiedad de Joe Lewis/ Twitter