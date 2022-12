Sólo habrá seguridad cuando la Policía gane presencia en las calles

Pasa el tiempo y los vecinos platenses, así como no pocos especialistas, vinieron coincidiendo en que sólo habrá más prevención y seguridad en nuestra ciudad cuando la Policía gane presencia y recupere el control de las calles. Sin embargo, esa demanda no encuentra respuesta y la ausencia de estas dos condiciones es la que explica el verdadero e impune desenfreno de una delincuencia que no cesa de crecer.

Hace pocos años, cuando se barajaron alternativas y reformas en las políticas de seguridad, al analizar más específicamente el tema de un mejor empleo de la Policía, se alertó en esta columna que existía una errónea propensión a suponer que la creación de nuevas dependencias policiales en distintos barrios -tal como se proponía desde medios oficiales- contribuiría a fortalecer las tareas de prevención y control.

Se dijo entonces que alguna iniciativa en curso, destinada a crear destacamentos en los barrios, surgía de una apreciación equivocada, cuyo resultado concreto sería el de promover más burocracia, ya que, tal como ocurre en la mayoría de los casos, esas unidades inmovilizan efectivos, cuando lo que los vecinos y la realidad están requiriendo es que haya más patrullajes, más presencia y también más permanencia policial en la vía pública.

En los últimos días ocurrieron en La Plata dos hechos aislados uno de otro, pero representativos de lo que está ocurriendo.

Los propietarios de un negocio ubicado en 6 y 37, es decir a poco más de dos cuadras de la Comisaría Segunda y de la sede central del Servicio Penitenciario, decidieron cerrar su local de venta de alimentos orgánicos por haber sido robados cinco veces en los últimos 45 días.

A su vez, en las últimas horas vecinos del palacio de Tribunales bonaerense acaban de reclamar por la sucesión de robos que está afectando al barrio en los últimos días. Asaltos a mano armada a personas que viven en el lugar, sustracción de vehículos y robos violentos a comercios formaron parte de las denuncias.

No está demás señalar que el edificio de Tribunales alberga a la cabeza de uno de los tres poderes provinciales -la Suprema Corte- a numerosas cámaras y juzgados del fuero civil y comercial, como así también al corazón funcional de la Procuración General, de la que dependen las fiscalías y defensorías de toda la Provincia. Sin embargo, a metros de esa nutrida presencia institucional, la delincuencia actúa sin freno alguno. Se sabe también, por dar otro ejemplo similar, que también menudean los robos en el barrio del Ministerio de Seguridad provincial, que funciona como sede central de la Policía bonaerense.

No es la primera vez, sobre todo en el curso de las últimas dos décadas, que se ha debido insistir en que los trabajos administrativos que se realizan en las sedes policiales sustraen a numerosos efectivos de las funciones específicas que deberían cumplir en la calle.

Sin dejar de señalar que la seguridad no es una materia excluyente de la repartición policial -y de reiterar que la fuerza debe bregar también para reinsertarse en la sociedad- es imprescindible advertir que la Policía fue creada para hacerse sentir en las calles, en las que debe vigilar y patrullar constantemente, como la fuerza disuasiva que es, ejerciendo en plenitud un control que hoy realiza a medias, en forma deficiente.

Si es verdad que le faltan recursos, como patrulleros, armas, combustible, chalecos antibalas y otros elementos, el Estado se los debe proporcionar. La población no puede en modo alguno permanecer indefensa ante los delincuentes y las calles deben dejar de ser escenarios propicios para todo tipo de delitos.