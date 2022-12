“Viví 20 años de tortura”, aseguró Nicolás Pachelo

Nicolás Pachelo aseguró que los 20 años del caso María Marta García Belsunce fueron para él “una tortura”, que se sacó “una mochila de encima infernal” luego de ser absuelto del crimen.

“Cuando escuché la absolución me puse a llorar. Me quebré porque viví 20 años de esta tortura mía, de mis hijos, de mi exmujer, que fue imputada, sacándose sangre, saliendo en las tapas de los diarios como la ‘Dama de Rosa’, y mis hijos yendo a la facultad, mirados injustamente”, expresó Pachelo (46) después de escuchar veredicto.

El exvecino de Carmel aseguró que pasó “una vida siendo señalados porque una familia de hijos de puta quiso limpiar todas las cagadas que se mandó conmigo y con mi entorno”.

En un fallo dividido y por mayoría, el Tribunal 4 de San Isidro lo encontró inocente del delito de “homicidio triplemente agravado”, y por el que la fiscalía había pedido para él la pena de prisión perpetua.

También contó que tras el fallo habló con sus afectos y que se mostraron muy emocionados por la absolución y que ahora espera salir “y nacer nuevamente sin el título de ‘asesino’”.

Con relación a la familia y entorno de la víctima, Pachelo resaltó el comportamiento que tuvieron varios de ellos cuando el secretario del TOC leyó su absolución.

“Todos los que estaban hoy, gente de alto nivel económico, etcétera, etcétera, porque no le gustó el fallo, insultaron, le dijeron (a los jueces) corruptos. Si lo hago yo, soy un maleducado y me llevo puesta la ley. Toda esta familia que gritaba, los últimos cuatro meses dijeron que confiaban en la justicia y en este Tribunal. Pero todo lo que dijeron, hoy no lo llevaron a la práctica”, sostuvo.

Pachelo confió que durante los cuatro meses que se extendió el debate tuvo miedo de ser condenado a prisión perpetua recordando que Carlos Carrascosa, viudo de María Marta, estuvo siete años preso por el caso.

“Si acá hubo un culpable de que esto no se haya sabido a las 12 horas es Carlos Carrascosa, no busques otro nombre. Si él no hubiese instalado la teoría del accidente esto no hubiese pasado. Hubiese habido huellas, pelo, rastro en el baño, ADN, se hubiese solucionado esto en 24 horas”, expresó.

“Lo peor es que el o la que la mató se está cagando de risa ahora, debe estar diciendo ‘mirá, lo imputaron cuatro meses a este infeliz, quedó impune y yo mirándolo desde mi casa con una cerveza’, eso es lo más triste”, afirmó.

Por otra parte, en una entrevista que durante el juicio concedió en uno de los cuartos intermedios a los periodistas que lo cubrían, Pachelo había dicho que hasta que no finalizara el debate no iba a decir quién, según él, fue el asesino de María Marta.

Sin embargo, en las últimas horas apuntó a la medio hermana de la víctima que también vivía en aquel momento en Carmel, Irene Hurtig. “Sé que discutieron varias veces en el último tiempo y la familia lo ocultó. Pero es una sospecha mía, sin pruebas”, aclaró.