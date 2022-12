Sin descanso en el barrio Aeropuerto por motos con escapes liberados

Quienes viven en las torres del barrio Aeropuerto tuvieron una tarde de domingo movida y sin margen para el descanso. Se realizó un encuentro de motos que terminó en un molesto concierto de detonaciones que se realizaron con los escapes liberados.

Mirta Uardis, una de las vecinas afectadas, dijo que “desde las 14,30 se juntaron muchas motos que no permitieron dormir la siesta o estar tranquilos en una tarde que no pararon de generar explosiones. Además, aseguran en el destacamento policial de la zona que el evento habría sido autorizado por la Municipalidad”.

En el barrio plantearon ayer que lo que comenzó como un evento solidario en 4 entre 609 y 610 se transformó en un dolor de cabeza para quienes intentaron descansar en la tarde del domingo.

Otra vecina que habló con este diario expuso las detonaciones constantes que se escuchaban en el barrio al colocar el teléfono en la ventana de su departamento.

En una tarde calurosa, la mayoría de los vecinos abrió las ventanas de sus departamentos y viviendas para tener un poco de circulación de aire en sus hogares. Sin embargo, muchos tuvieron que cambiar de idea y encerrarse para bajar el volumen de las detonaciones con los escapes liberados.

“Casi que no pararon. Cuando se juntaron decenas de motos empezaron a hacer sentir las explosiones y fue una pesadilla. Prácticamente no se podía conversar dentro de los departamentos porque no se escuchaba nada. Fue una pesadilla”, indicaron los vecinos afectados, quienes se sumaron a los vecinos de otros barrios que denunciaron situaciones similares en las noches de los fines de semana cuando se juntan numerosos rodados y generan ruidos molestos.