La idea de armarse sigue latente en El Mondongo

“Seguimos con los motochorros y las entraderas en casas y edificios. Lamentablemente en el tema inseguridad estamos destinado al fracaso. Me da mucha bronca. Al Estado irresponsable no le interesa sus ciudadanos, que pagan impuestos y no tienen protección”. La declaración pertenece a Domingo Novello, uno de los vecinos que se puso al frente de la lucha contra el delito en el Barrio El Mondongo de nuestra ciudad.

Precisamente, en esa zona hubo otro hecho. Fue sobre la calle 115 entre 64 y 65, donde doblaron el portón de un edificio con una barreta de hierro para entrar a robar en el sector de la cochera.

El hecho ocurrió cerca de las dos de la madrugada y generó una enorme indignación.

Fue un consorcista que advirtió lo ocurrido y enseguida hizo correr la noticia a través de los grupos de WhatsApp.

Al margen del acceso violentado, en el lugar se encontró una moto tirada y otros destrozos.

“Qué desastre. Entran como quieren. Hay una inseguridad terrible y el barrio está sin vigilancia. A la buena de Dios”, comentó una frentista.

Entre las ideas que se vienen manejando en El Mondongo para paliar esta compleja realidad, una mujer aportó “tenemos que dejar de pagar impuestos”.

Sin embargo, hay otra iniciativa, que es la que preocupa: la de comprarse armas.

“La gente se está armando. Conozco varios que ya se compraron un arma y otros que están analizando hacerlo”, sostuvo Daniel Domínguez, otro de los referentes de la Asamblea.

Todo pasa por la falta de soluciones para el flagelo de los robos. Porque no alcanza con las rejas, las alarmas, las reuniones, los reclamos y las movilizaciones.

Siendo este uno de los sectores más activos en cuanto a la difusión y visibilización de cada pedido por mayor presencia policial, en concreto, no se obtuvieron avances o mejoramientos. Todo lo contrario.

Hace pocos días, en 119 entre 68 y 69, hubo un episodio delictivo, que terminó a los tiros.

Se desconoce si con información o no, cerca de las cinco de la mañana, una banda se metió en una finca, cuyo dueño estaba de viaje.

En esas circunstancias, sin mediar oposición, los ladrones cargaron todo el botín en un auto que estaba dentro del domicilio. Pero cuando lo sacaban, un policía de Caballería que vive cerca escuchó ruidos extraños y, al asomarse, descubrió lo que pasaba.

Enseguida, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, se identificó como personal de seguridad y, en respuesta, le efectuaron dos disparos sin dar en el blanco.

El agente respondió con otras cinco detonaciones, aunque los ladrones igual alcanzaron a escapar con un jugoso botín.