Se multiplican los reclamos por falta de agua

Los reclamos por falta de agua no tienen freno en estas jornadas de altas temperaturas. Mientras las marcas no paran de subir, la presión del servicio esencial escasea o directamente no sale una gota de las canillas.

En 16 y 40, detallaron que están “desde hace más de un mes sin agua”. El motivo, según consideran, “es una pérdida de agua en la vereda de la cuadra”, dijo un vecino.

“En ABSA nos dijeron que no realizan la obra porque no tienen retroexcavadora”, afirmó un frentista.

Por otro lado, desde 28 y 33, La Loma, manifestaron que no tienen presión en las casas”. Y se agregó que “el problema es que la presión no alcanza para abastecer el tanque y no podemos hacer uso del servicio”.

En la zona un vecino sostuvo que el problema se potencia por estas fechas donde la gente que tiene pileta empieza a llenarlas y eso puede sumar inconvenientes”.

En otra zona del casco urbano, usuarios de 22 entre 68 y 69 apuntaron que no tienen agua desde el sábado.

“Esta semana vino un poquito, pero ya la cortaron. Encima de que sale poco, tiene color marrón”, describió uno de los usuarios afectados.

También se consignó que “en la zona hay muchas casas con pileta y eso es un gran problema que ABSA tiene que solucionar para que no nos falte agua porque nosotros estamos pagando por el servicio”.

La falta de presión de agua también alcanzaba al Normal 2, de diagonal 78 y 4, donde los docentes pidieron a sus alumnos que concurrieran con botellas cargadas de agua para hidratarse durante la clase.

En uno de los comunicados, pidieron: “Por favor, quienes vayan hoy que lleven botellita de agua bien cargada, porque con estos días suele no haber agua o solo hay un hilito por falta de presión y es prácticamente imposible cargar las botellitas”.