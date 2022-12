VIDEO Y FOTOS. Locura en 7 y 50: La Plata festeja a lo grande el pase de Argentina a semis del Mundial

"¡Vamos, vamos Argentina!". El grito de guerra de la Selección se escuchó bien fuerte en 7 y 50 no bien terminó el partido entre la Scaloneta y Países Bajos, que significó la clasificación a semifinales del Mundial de Qatar 2022. Tras el sufrimiento por los penales, la tradicional esquina platense volvió a vestirse de gala y fue una verdadera fiesta, en donde los hinchas no ocultaron su felicidad y se desahogaron tras la dramática definición. Una alegría que no pudo apagar ni la lluvia que se desató en la Región cerca de las 19:30, cuando miles de personas ya se encontraban celebrando.

El celeste y el blanco tiñeron las calles platenses porque se mantiene vida la ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo, como en el '78 y el '86. Los bocinazos se escucharon en cada rincón de la Ciudad y las banderas flamearon de los autos y bicicletas o de los peatones que tenían como destino el céntrico y multitudinario punto de encuentro para el festejo. Claro que no fue el único lugar donde se celebró ya que en los barrios también salieron a las veredas a agitar las banderas con sus camisetas puestas que, la mayoría, llevan la inscripción de "Messi" y el "10" en su espalda.

El seleccionado argentino volvió a tener otra buena actuación en el Mundial, pese a que Países Bajos se lo empató en los10 minutos finales. Es que tras el cachetazo que le dio al equipo de Scaloni Arabia Saudita, el juego del seleccionado argentino fue de menor a mayor. Y es por eso que está a un paso de la final, aunque tuvo que sufrir con los disparos desde los 12 pasos.

Cerca de las 19 los hinchas platenses comenzaron a "copar" 7 y 50 y se quedaron hasta que bajó el sol. Se escuchó el nuevo hit "En Argentina nací/ tierra de Diego y Lionel/ de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré", que se mezcló con el clásico "¡Vamos, Vamos, Argentina!". En cuanto a las casacas, más allá que muchos portaban las clásicas celestes y blancas, también se pudo ver la alternativa violeta que la Selección lució la tarde ante los polacos.

Caras pintadas de celeste y blanco, el ruido ensordecedor de las vuvuzelas, banderas argentinas, todo fue válido a la hora del festejo en el centro de la Ciudad. Grandes y chicos, por igual, salieron a las calles a festejar y se pudo ver a muchas familias con sus hijos disfrutando de este presente de la Selección en la Copa del Mundo.