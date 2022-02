VIDEO: Asociación de Padres de Autistas exigen en la Legislatura el cumplimiento de la Ley de Autismo

La Asociación de Padres de Autistas se manifiestan en Plaza San Martín, frente a la Legislatura para pedir el cumplimiento de la Ley 27.043 que ya está regularizada.

Esta ley implica una mejor calidad de vida para los chicos con autismo y enfoca su atención en los tratamientos y desarrollos. Sin embargo, para las familias que no cuentan con cobertura u obra social, esto se vuelve una tarea imposible, que no tarda menos de dos años en autorizarle los tratamientos.

Jaqueline Devaux, presidenta de la comisión directiva de APadeA, habló con diario El Día para comentar los puntos principales de esta manifestación. “La gran falencia de esta ley que no se cumple es desde el inicio, en la detección temprana. No hay lugares de diagnóstico, capacitaciones o centros de salud para poder actuar rápidamente ante el primer síntoma”, explicó.

“Esta patología necesita un tratamiento interdisciplinario y casi no hay lugares así. En los centros educativos muchas veces no los aceptan y no hay capacitaciones para docentes”, agregó. En Argentina, uno de cada 58 chicos nace bajo el espectro autista, por lo que es fundamental para su futuro que puedan acceder a los derechos que le brinda la ley.

APadeA La Plata trabaja con familias y niños autistas desde hace 15 años y nunca bajaron los brazos. Esta jornada es importante puesto que se buscará generar conciencia en el poder político para impulsar políticas que protejan a los chicos. Se quedarán a lo largo de la tarde para explicar cuáles son los puntos flojos de la ley y cuáles son los signos y síntomas del autismo.