Milagro en las vías: un hombre que cortaba pasto fue rozado por el tren en Gonnet

"No escuchó el bocinazo, no se explica sino cómo pasó". Así describieron los testigos el milagro ocurrido este sábado en las vías de la Línea Roca en el ramal que une a La Plata con Plaza Constitución.

Fuentes oficiales detallaron que una formación rozó a un hombre que se encontraba cortando el pasto a un costado de las vías. Según manifestaron sería un empleado de la Comuna o cooperativista de 48 años oriundo de Tolosa.

"No lo agarró de lleno, si no lo hubiese arrollado y no la contaba", describieron. De todas maneras, la víctima fue asistida por una ambulancia del SAME que lo trasladó al hospital San Roque de la localidad de Gonnet.

La zona quedó convulsionada. Como el tren no pudo continuar con su recorrido, los pasajeros abandonaron los vagones y se cruzaron hacia al Cno. Centenario para utilizar las líneas de micro.

El servicio de trenes entre la capital provincial y Constitución funcionó en forma limitada hasta Villa Elisa durante tres horas.