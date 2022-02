Un barrio de La Plata en vilo por los portones: se robaron cuatro en tres noches

"Lo marcan y al otro día se los roban". Ese el alerta que en los últimos días se repitió en un grupo de vecinos de un barrio de La Plata que está vilo por el robo de portones.

Según denunciaron los propios vecinos esta situación ocurre en un sector de Altos de San Lorenzo, en la zona que va desde 23 bis a 25 y de 76 a 80, denominada últimamente con "Nuevo Lorenzo".

"En las últimas tres noches ya son cuatro los portones que faltaron en distintas casas que están en construcción", le contó a ELDIA.COM una frentista.

"Nos tienen al acecho, no hay seguridad policial, ya hemos hecho las denuncias correspondientes pero ya no sabemos que más hacer. Nos han amenazado con armas a las 17 horas a plena luz del día cuando les decimos que no corran picadas por el barrio, porque ese es otro problema que también hemos hecho todas denuncias y pedido de lomas de burro pero tampoco hay nada al respecto", agregó la mujer.