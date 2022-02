Gordofobia: otro mal que creció durante la pandemia

Cuenta Camila que le tomo muchos años de su vida y un sufrimiento indecible terminar de aceptar su cuerpo; y no porque éste tuviera algo mal. “Es un cuerpo perfectamente sano que nunca me ha impedido privarme de disfrutar. Su único `problema’ -dice enfatizando la ironía de haber elegido esa palabra- es que no se parece al modelo de cuerpo que se supone que hay que tener para ser exitosa, aceptada o feliz”.

Como activista contra la llamada “gordofobia”, Camila (29) siente que el rechazo y desvalorización sufrida por ese sector de la comunidad es “cada vez mayor”. Y lo cierto es que no es la única que tiene esa impresión. Sociólogos, médicos y nutricionistas que se han dedicado a analizar el fenómeno coinciden en señalar que si bien las burlas y el rechazo hacia la gordura no son algo nuevo, en los últimos años ha venido creciendo en forma exponencial.

Así lo señala también un informe del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), según el cual “durante la situación de pandemia se viralizaron discursos discriminatorios que refuerzan el ideal de belleza asociado a la delgadez, generando burlas en torno a los cuerpos gordos”. La gordofobia tiene una preponderancia cada vez mayor en nuestra sociedad.

Mientras que hace poco menos de una década el Mapa Nacional de la Discriminación del INADI ubicaba a la obesidad y el sobrepeso entre las cinco primeras situaciones señaladas por las personas que experimentaron discriminación (detrás del nivel socioeconómico y el país de origen) el último relevamiento encuentra a ambas condiciones ya como la segunda causa más extendida de discriminación.

Lo que no parece haber cambiado entre uno y otro estudio es quienes la sufren más. Ambos relevamientos muestran que la problemática impacta especialmente en las personas de 18 a 30 años (segmento en que se registra el doble de casos que después de los 60 años) y en especial las mujeres. No extraña que se trate precisamente del sector de la población donde la tasa de anorexia y depresión vinculada a la temática resulta también mucho mayor.

UN fenómeno NATURALIZADO

“Si bien la discriminación asociada al discurso gordofóbico es un fenómeno que se acentúa notoriamente en la población joven, atraviesa a todos los grupos etarios, generando distintos impactos”, desde trastornos alimentarios hasta cuadros depresivos, explican especialistas del INADI al señalar que se trata de una problemática fuertemente naturalizada por nuestra sociedad.

“El discurso gordofóbico opera de manera prejuiciosa y estereotipada asimilando el aspecto físico de las personas con rasgos de su personalidad”. Y uno de sus principales problemas -explican- es que “no siempre resulta sencillo de identificar” porque” la naturalización del ideal estético de la delgadez como sinónimo de belleza pasa a ser considerado como parte del sentido común, poniendo un velo sobre la violencia que conlleva su imposición”.

“Muchas personas creen que la gordofobia consiste en el odio total (hacia la gordura) sin llegar a reconocer las pequeñas actitudes cotidianas que tenemos internalizadas. Por ejemplo, cuando te quejas de tu cuerpo diciendo que estás gorda y lo haces delante de una persona que tienen un cuerpo de mayor tamaño la estás lastimando porque el mensaje que transmitís es que odias que tu cuerpo sea como el suyo”, explica la médica nutricionista Paola Urrutia.

Lo mismo señala la licenciada en Nutrición Agustina Murcho, quien se especializa en trastornos alimenticios. “La discriminación que sufren los pacientes es de gran impacto para su salud. La opinión ajena se vuelven muchas veces un factor clave para que la persona enferma vuelva a decaer. El bullying alimenticio no ayuda en nada”, comenta la profesional.

Como resaltan desde el INADI, “todo intercambio de contenidos que señala a las personas que no se adecuan a determinados parámetros corporales como indeseables, inadecuadas o cuestionables contribuye a dañar su autoestima, al mismo tiempo que refuerzan los prejuicios y la exclusión. Y aunque a menudo se tiende a trivializar algunas expresiones sobre la gordura socialmente naturalizadas, eso no disminuye su carga de estigmatización”.

EL papeL DE LAS REDES sociales

Como todos los discursos discriminatorios, el de la gordofobia se instala a través de la repetición y la ausencia de una mirada crítica. De ahí el fuerte papel que los especialistas le atribuyen a las redes sociales cuando asocian el éxito al modelo de la delgadez; pero también cuando a través de “memes”, chistes, videos y distintas publicaciones refuerzan la estigmatización de quienes no responden a ese cuerpo ideal.

“Vemos frecuentemente en medios de comunicación, incluidas las redes sociales, la centralidad que cobra la imagen corporal y con ella la imposición de un ideal de belleza. Ese modelo de belleza que denominamos hegemónico –por ser presentado como único y natural– es uno de los mitos más arraigados socialmente. Considerar que todas las personas deberíamos acercarnos a un mismo y único patrón de belleza es una aspiración arbitraria e imposible, cuya naturalización genera malestar y sufrimiento”, explican en el INADI al señalar que “detrás de los mandatos de belleza hegemónica se esconde la presión por adecuarse y encajar”

“El tema pasa por el hecho de que ese cuerpo ideal que te muestra un influencer en realidad no existe, es una fantasía. Entonces todo el tiempo las luchas que hay en las redes tienen que ver justamente con que estas personas venden productos o cuerpos que realmente son irreales”, explica la médica Paola Urrutia, quien se especializa en obesidad.

“Las redes sociales, si bien repudian hechos de discriminación, también los promueven y son la base central de las burlas”, afirma por su parte la licenciada Murcho, para quien “no se toma real conciencia del impacto que puede tener para la persona que las sufre” por tener sobrepeso u obesidad.

DE LA FOBIA AL TRASTORNO

Aunque se tiende en general a restarle importancia a los chistes y comentarios en torno a la gordura, lo cierto es que éstos tienen profundas consecuencias tanto a nivel físico como emocional. Sus efectos se traducen en trastornos serios como la anorexia, la bulimia y la depresión.

Como explica la doctora Urrutia, “la gordofobia está relacionada con la estigmatización de una persona con una talla diferente. Es la no aceptación de los cuerpos en todas las tallas. Por lo tanto, una persona que tiene miedo de tener un cuerpo grande, se restringe y empieza a hacer dietas interminables o empieza con trastornos de conducta alimentaria como la anorexia justamente porque tiene miedo del rechazo de la sociedad.

Frente a esta realidad, “es de vital importancia que los profesionales concienticemos cada vez más sobre los riesgos de salud, y los peligros” que entraña la gordofobia, dice por su parte la licenciada Murcho al señalar que “Argentina es hoy uno de los países con más desordenes alimentarios a nivel mundial”.