Capitanich fue contundente y reconoció "estar analizando severamente ser candidato a presidente”

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich dijo en las últimas horas que “es posible que los gobernadores tengamos nuestro propio candidato presidencial”. En ese sentido fue consultado sobre si piensa en ser él mismo ese candidato, a lo que respondió que “es algo que estoy analizando severamente porque creo que la Argentina necesita un debate, el día que lo decida por sí o por no, lo voy a comunicar. Es bueno tener pluralidad de voces”, en contacto con Radio Del Plata.

De esta manera comienza a perfilarse como un nombre a tener en cuenta de cara a las elecciones presidenciales del 2023, algo sobre lo que ya venía dando diferentes señales pero no había aún certezas.

Cabe recordar que las aspiraciones presidenciales del actual gobernador de Chaco ya tienen larga data. “El día que sienta que pueda ser candidato, voy a ser presidente y el mejor de la historia” decía en el 2018 cuando era intendente de Resistencia.

“El día que lo decida por sí o por no, lo voy a comunicar”, dijo Capitanich por lo que es de esperarse un 2022 de construcción y proyección nacional para luego hacer una seria evaluación en el 2023.



Luego de los choques internos que se produjeron en el Frente de Todos tras la derrota en las PASO en el 2021, ya casi que se asegura que en el 2023 habrá internas para definir un candidato presidencial y allí podría ubicarse el chaqueño. “Es posible que los gobernadores tengamos nuestro propio candidato presidencial, pero de eso todavía no se habla. Me parece muy saludable que existan PASO y que nuestro espacio debe tenerlas porque resulta saludable, necesaria y si no se agota en sí mismo”, planteó



Así las cosas, Capitanich volvió a referirse a las “asimetrías” entre el Norte Grande y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte público, algo que está en agenda de los principales medios nacionales teniendo en cuenta que Nación le traspasaría al gobierno de CABA el manejo de unidades de colectivos que solo se mueven en ese distrito.