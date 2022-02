El excontador de los Kirchner ratificó denuncia contra exsecretario de Néstor

Como testigo protegido por su arrepentimiento, ayer volvió a declarar en los tribunales porteños el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares.

Según fuentes judiciales, ratificó sus acusaciones de lavado de dinero contra el el exsecretario de Néstor Kirchner ya fallecido Daniel MUñoz, y no mucho más en la causa de los cuadernos de las coimas.

Antes, había aportado datos relevantes sobre un supuesto circuito de lavado de dinero por 70 millones de dólares que encabezó Muñoz.

“Me arrepiento de las decisiones que tomé para llegar donde llegué”, dijo Manzanares antes de ingresar a la audiencia. A pesar de declararse arrepentido en la causa sigue procesado y esperando el juicio oral a cuyo término se evaluará en cuánto su colaboración como arrepentido reducirá la pena que le den. “Hoy estoy muy tranquilo, en familia. No tengo actividad profesional, es parte de las consecuencias de los actos de mi parte”., recordó ante los periodistas.

Manzanares, quien dijo que no piensa en los Kirchner, fue acompañado de su abogado, Roberto Herrera, a la fiscalía de Carlos Stornelli.

Según fuentes judiciales -según el portal del diario Clarín-repasó sus cuatro confesiones como arrepentido y volvió a ratificar ante el Stornelli sus dichos. “Los hechos que se me imputan son a los que hice referencia en mi acuerdo anterior en esta misma causa, habiendo aportado los elementos y documentación correspondientes. Por lo tanto ratifico y me remito al contenido de las actas labradas”, en las fechas en las que declaró como arrepentido.

Manzanares dijo antes del encuentro con el fiscal que se arrepiente de “haber entrado en la órbita de los políticos”, que ahora pasa “días muy tranquilos, en familia” y que tiene poca actividad

Mientras, el excontador de los Kirchner aclaró que no se dedica a su profesión: “Es muy difícil poder retomar la actividad y tener clientes, me pongo en el lugar de terceros que no creo que estén muy interesados en mis servicios”.