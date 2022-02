El Tren Sarmiento funciona con demoras por un paro: personal jerárquico conduce las formaciones

La seccional Gran Buenos Aires Oeste de la Unión Ferroviaria (UF) cumple desde esta medianoche con un paro de 24 horas en el ferrocarril Sarmiento para exigir que la empresa Trenes Argentinos garantice la continuidad de "los protocolos sanitarios" por la pandemia de coronavirus, y por el momento la medida afecta con demoras al servicio ya que las formaciones son conducidas por personal jerárquico.

Asimismo, ante la protesta, se dispuso un servicio alternativo de micros desde las estaciones Moreno, Merlo y Morón hasta Once. "Lamentablemente, la empresa se ha mostrado inflexible ante nuestros reclamos y ha desconocido los aislamientos de nuestros compañeros y compañeras", se indicó a través de un comunicado que firma el dirigente Rubén "Pollo" Sobrero.

Trenes Argentinos, en tanto, informó que la medida de fuerza era realizada por un reclamo ante los descuentos que se produjeron "en las remuneraciones a los empleados que se autoaislaron por ser contactos estrechos de Covid-19". En un comunicado, la empresa remarcó que "la legislación vigente establece que no hay fundamentos para aislar a personas que hayan estado en contacto con algún caso positivo de coronavirus". Asimismo, señaló que quienes den positivo "deben reincorporarse a sus tareas habituales a los siete días sin necesidad de presentar un hisopado negativo".

Por lo tanto, para Trenes Argentinos el reclamo "no posee ningún sustento reglamentario". No obstante, desde el gremio denuncian que "Trenes Argentinos se ha empecinado en exponer la salud de todos los trabajadores y todas las trabajadoras", y busca "castigarlos con descuentos de los días de aislamiento". "De esta manera pretende disciplinar por la fuerza que no haya más protocolo de resguardo como pretenden de la UIA", dijeron.