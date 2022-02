"No me ponga el revólver en el escritorio": el tenso cruce entre Cristina Pérez y Guillermo Moreno

La periodista Cristina Pérez y el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno protagonizaron un intenso cruce radial con momentos de alta tensión.

El tema de discusión estuvo ligado a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante la gestión de Moreno que desde el arco opositor se señalaban como manipuladas.

En ese marco Moreno increpó a la periodista: "Eso que se dice que se truchaba la inflación, ya la justicia dijo que no, en un momento hay que poner punto final, porque el que empezó con esa cantinela fue (Gerardo) Morales, hoy gobernador de Jujuy, porque hacía parte del esquema de la oposición", expresó Moreno.

La controvertida intervención del INDEC durante su gestión al frente de la Secretaría de Comercio se trató solamente de una "disputa" entre la oposición y el oficialismo. "Hay que volver a la verdad histórica", pidió.

Cristina Pérez retrucó con que "usted no me puede decir que no intervino el área de precios del INDEC, Guillermo. Me lo dice en la cara con tono de que es verdad", retrucó la conductora de Cristina sin vueltas, por radio Rivadavia.

En un momento Pérez le recordó a Moreno que los índices de inflación desde 2007 en adelante no coincidían con los precios que se compraban y en ese marco le disparó: "Sabe qué, no me ponga el revolver en el escritorio, Moreno. No me prepotee porque yo le estoy hablando bien", le dijo.

La referencia de la conductora radial es a a la versión que indica que en sus tiempos al frente de la secretaría de Comercio Interior, Moreno ostentaba un arma frente a las negociaciones con los empresarios, algo que él desmintió durante la entrevista.

"Con cada respuesta que usted me está dando, lo único que demuestra es que es bastante violento en la forma de encarar este diálogo", le expresó la periodista.

El ex funcionario se remitió a decir que de la manipulación de las estadísticas del INDEC solo queda debatir seis meses de 2007, pero que todo lo demás -según dijo- la Justicia determinó que no fue así y que él quedó libre de culpa y cargo.

"¿No entiendo por qué me está gritando?", le preguntó la periodista. A lo que Moreno continuó diciéndole que estaba mintiendo. "Se supone que no le van a gritar a uno en un diálogo ni le van a poner ejemplos de sexo ni de una mujer asesinada", le reprochó Pérez, debido a que el ex secretario ejemplificó su situación judicial con el caso de María Marta García Belsunce y Carlos Carrascosa.

"La verdad histórica es que en nuestro gobierno exitoso la inflación estaba debajo de un dígito, no con la bestia de Macri y el fracasado de Alberto. Yo le digo que usted miente porque la Justicia ya dijo otra cosa", insistió.

Pérez le dijo que su estrategia con el periodismo siempre consistió en acusar de mentir cuando escucha algo que no le gusta y trató de redondear el tenso reportaje, cosa que tampoco le fue fácil.

"No mienta más usted, deje al entrevistado la última palabra, porque si cuando cortamos sigue hablando también va a demostrar que no tiene ética", fueron las últimas palabras de Moreno. "Saludos. Cambie de cassette, Guillermo", cerró Pérez y dio por finalizado el tenso reportaje.