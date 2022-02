VIDEO. Así es la alarmante contaminación del Arroyo Del Gato: "Bolsas, neumáticos y hasta paragolpes de autos"

En una recorrida con el diario EL DIA, expertos volvieron a advertir por la agudización de la contaminación del Arroyo del Gato a raíz de la permanente y cada vez mayor recepción de desechos provenientes de las urbanizaciones de la Región. El punto más crítico, aseguran el abogado ambientalista Fernando Monticelli y el docente especializado Aníbal Falbo, se observa en la desembocadura sobre el Río Santiago, en las proximidades del Club Regatas y del muelle de Siderar.

Monticelli afirmó que "el lunes tuvimos una creciente y eso hizo expulsar la basura que recibe el Río hacia la costa". "Vemos, a pesar de ser una zona protegida por la Ley 12756, grandes cantidades de plásticos, botellas, bolsas de nylon, bolsas de consorcio completas y hasta paragolpes y heladeras, todo lo que genera de desperdicio la gran ciudad, que por falta de educación de la gente, de conciencia y de cuidado por parte de los políticos a cargo del medio ambiente viene a parar al Río.".

Según advirtió el letrado, "desgraciadamente esto se observa a metros de donde ABSA extrae el agua que luego sale de nuestras canillas. Es decir, tenemos las cloacas y el bebedero a mil metros de distancia aproximadamente".

Para Falbo, titular de la Clínica de Extensión Universitaria de Derecho Ambiental, "esto demuestra cómo el humano está incendiando el planeta, destruyéndolo, creyendo que todo está para su satisfacción y que después de usarlo puede tirarlo sin ningún tipo de problema".

El docente adjudicó la grave situación a "la falta de conciencia, la compulsión en la que vivimos, en donde nada manejamos". Según reflexionó, "el humano no maneja nada, ni sus pensamientos, ni sus emociones ni sus metas. Y está perdido en un camino que no lo conduce a nada". "Aquí vemos cubierta de autos, botellas de gaseosas, juguetes", describió.

Acerca de los elementos contaminantes explicó que "la degradación no implica que no están más, sigue de otra forma, dentro de los peces, en el lecho, en el agua que tomamos, en lo que ingieren los animales". "Esa cubierta entra en nuestro sistema, en nuestros hijos y las generaciones futuras. Estamos tomando la vida que le pertenece a las generaciones humanas. No sólo las generaciones humanas, sino también vegetales y animales", dijo.

Presentación judicial

Monticelli aseguró que se inició una causa en la Justicia Federal por la polución que viene sufriendo el Río. "El tema está planteado y estamos pidiendo el cese del daño ambiental y la recomposición del medio ambiente, entre otras cosas". "El Juzgado Federal Nº 4 dictó una medida cautelar que obliga a la Provincia y a La Plata a colocar en principio dos barreras flotantes para contener estos residuos sólidos domiciliarios con un plazo de 60 días, pero ese tiempo ya venció y no tenemos noticias de la colocación de las mallas".

"Vamos a ver qué pasa cuando termine la feria judicial. Ahí haremos las presentaciones para que tenga un poquito más de fuerza la medida judicial", explicó.