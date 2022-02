Se apaga lo de Zárate y aparecieron otros nombres

Las negociaciones por Mauro Zárate se van diluyendo. Tras varias ofertas y contraofertas sobre la mesa, marchas y contramarchas y coqueteos desde la representación del futbolistas con otros equipos, el fuego se va a apagando y el interés de Néstor Gorosito por contarlo fue en sintonía con los vaivenes de una operación que se fue haciendo eterna. Para algunos miembros de comisión directiva está terminada y para otros tendrá una pequeña llama hasta el momento del cierre del mercado.

Hace unos días, después de que Gimnasia haya llamado al jugador para hacerle saber que desistía de la contratación, volvieron a llamar con una contrapropuesta que continuó siendo alta más allá de la pesificación del contrato. La pelota volvió a quedar del lado del Lobo pero el convencimiento no es unánime en calle 4 y parece que por Estancia tampoco.

Con este cuadro de situación y con apenas una semana más de libro abierto, las definiciones deberían ir llegando en el transcurso de la jornada. Así lo desea el propio futbolista, que aún no tiene club, y también desde el cuerpo técnico albiazul que parece conforme con el plantel que tiene hasta el momento.

En este sentido, el arribo del paraguayo Ramón Sosa parece haber colmado las expectativas ofensivas del técnico, quien pensaría más en una alternativa para Cristian Tarragona que en un refuerzo top. Por eso, hoy por hoy, se analizarían algunos ofrecimientos que llegaron a la Sede.

Uno de ellos es un nombre fuerte, más allá de que no tiene tanto recorrido en Primera División: Benjamín Rollheiser. El atacante quedará libre de River en cinco meses y el nombre fue acercado a los dirigentes y obviamente interesa. Ocurre que las cosas entre el Millo y el Lobo no están nada bien debido a la deuda que la entidad de Núñez contrajo en las operaciones por Ignacio Fernández y José Paradela. Incluso hubo declaraciones fuertes del presidente Gabriel Pellegrino contra el ex titular del Millonario, Rodolfo D’Onofrio.

Si bien algunos dirigentes prefieren esperar, otros ya destierran las chances de Zárate

Según medios capitalinos, la dirigencia de River tomó la decisión de dar por concluidas las negociaciones con el punta, quien tiene contrato hasta junio. Al no haber avances en las charlas con sus representantes, el club dejará que se vaya a mitad de año con el pase en su poder. Es por eso, que para no esperar hasta junio, todo depende de la buena voluntad de la nueva CD de la banda.

El jugador había sido bajado de la pretemporada en San Martín de Los Andes y tampoco fue integrado al grupo en el regreso al predio de Ezeiza. “Más allá de cuestiones puntuales con algunos representantes, los jugadores eligen dónde jugar. Hicimos nuestro máximo esfuerzo y no hubo acuerdo, porque del otro lado no lo entendieron así”, dijo el vicepresidente de River, Matías Patanián.

DOS DESDE URUGUAY

Pero este no es el único ofrecimiento que llegó a manos de la dirigencia albiazul, ya que también hay dos delanteros uruguayos en la mira. De uno de ellos trascendió el nombre y es Mauro Méndez, quien se desempeña en Montevideo Wanderers y tuvo un buen final de año con los colores del conjunto charrúa. En 70 encuentros disputados, el atacante anotó 12 goles.

En tanto, una fuente dirigencial también confió que hay otro delantero que milita en el fútbol del otro lado del charco y que es seguido hace un tiempo, aunque prefirió no revelar su nombre.

Por último, dentro de los sondeos también aparece un juvenil de Boca que no tendría lugar y que buscaría sumar minutos en otro equipo de la Liga Profesional. Aunque tampoco trascendió de quién se trata. En cualquiera de estos casos, las novedades podrían llegar sobre el cierre del mercado de pases.

PARA PIPO, LA DEFENSA ESTÁ BIEN

Respecto a la última línea, se descartó el arribo de algún otro defensor tras la llegada de Oscar Piris. Más allá de la lesión de Maximiliano Coronel y la imposibilidad de iniciar el torneo de Matías Melluso, Néstor Gorosito confía en lo que tiene para el próximo torneo.

Hoy por hoy los centrales titulares son Leonardo Morales y Guillermo Fratta, quien peleará un lugar con Guiffrey cuando pueda estar en condiciones el mencionado Melluso. En tanto, un poco más atrás en la consideración aparece Bruno Palazzo, quien a priori vuelve a ser pensado como zaguero y no como lateral derecho.

Justamente en ese puesto contra la banda, el titular seguirá siendo Francisco Gerometta y su reemplazante natural está camino a ser Guillermo Enrique, quien fue ganando acciones durante la pretemporada. Incluso fue titular en el último amistoso contra Vélez, que terminó con triunfo por 2 a 1 en Liniers.