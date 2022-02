El Pincha, tras una travesía, ya está en Santiago y aguarda su debut copero

CHILE,

Enviado especial

mcabrera@eldia.com

El plantel de Estudiantes viajó en modo copa Libertadores. Atrás quedó su buen triunfo ante Lanús, el puntaje ideal y la ofensiva más rindidora en el torneo. Ahora todo es diferente y la mente está puesta en un solo objetivo: sacar un buen resultado en su debut en la competencia más atractiva para los clubes sudamericanos.

De entrada nomás jugadores, cuerpo técnico y dirigentes sintieron la diferencia. Larguísimos trámites previos, con validación de identidad y vacunas, aceptación de los agentes migratorios y tensas esperas on line para recibir la autorización para hacer el check in y tener el 50 por ciento del viaje asegurado: subir al avión.

En este caso el Pincha lo hizo en un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas, que partió desde el Aeroparque Metropolitano a las 17 horas y arribó pasadas las 19 al aeropuerto Merino de Santiago de Chile. Pero claro, el viaje comenzó luego del almuerzo con el traslado a la ciudad de Buenos Aires, los protocolos sanitarios de rutina para dejar el país y demás.

Es más, fue tan desgastante la previa que los encargados de la logística tuvieron que realizar los trámites de validación de las vacunas e identidad de todos los jugadores del plantel profesional, incluso aquellos que en teoría no iban a viajar. Lo mismo con el personal que compone el cuerpo técnico y plantel ¿Por qué? Porque si alguno no recibía la autorización y daba positivo en el test previo no iba a poder subirse al avión y ya sí no había tiempo para iniciar un nuevo trámite, que de mínima dura 10 días.

Ahora bien, ahí no se terminan los problemas. Una vez en Santiago, tras 2 horas de vuelo, cada integrante de la delegación tuvo que someterse a un riguroso control sanitario, que incluyó un nuevo PCR (pese a tener un negativo con 72 horas de antelación). Ese trámite se realizó como suele pasar con un visado de pasaporte o el retiro de las maletas. Muy biern organizado por el gobierno local, con más de 50 puestos de atención simultánea. Cansador y molesto, pero perfectamente organizado.

Mariano Andújar llegó con su mate y posó para este diario / EL DIA

El tercer capítulo de esta odisea es esperar en el hotel o lugar de residencia declarado por cada uno (en este caso el hotel Intercontinental) el resultado negativo del nuevo examen realizado. Sí, el plantel albirrojo quedó en cuarentena toda la noche, cruzando los dedos que no haya nigún jugador positivo, que lógicamente lo hará perder el partido de mañana y, peor aun, quedar demorado en Chile por espacio de dos semanas.

Por esa razón el propio entrenador Ricardo Zielinski incluyó en la lista de viajeros a más jugadores de los habituales. Ante cualquier inconveniente tendrá a mano a nuevos jugadores para que puedan sumarse al primer equipo o bien al banco de suplentes.