El dolor de la comunidad ucraniana en la Región: "Para nosotros es un día muy triste"

La presidenta de la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita de Berisso, Ulana Witoszynsky, aseguró que la comunidad ucraniana de la Región atraviesa "un día muy triste" y que en su caso ya se comunicó con sus familiares en Ucrania tras los bomberdeos ejecutados por Rusia en la madruga de nuestro país.

"Para nosotros es un día muy triste. Desde muy temprano estoy en contacto con mi familia, que si bien se encuentra del lado occidental de Ucrania están muy preocupados porque desde muy temprano han escuchado algunas detonaciones", precisó Witoszynsky.

La titular de la entidad aseguró que se enteró de la ofensiva militar "por los grupos de WhatsApp de la comisión directiva, de amigos" y señaló que "desde mediados de enero se viene intensificando día a día que algo puede suceder".

En medio de la preocupación por el contexto bélico, dijo que "A la mañana me comuniqué con mi familia. La conversación con ellos fue corta debido a que ellos están con sus actividades. No hemos podido hablar demasiado todavía. Esperemos que baje la tensión".

También comentó que días atrás se realizaron actividades religiosas en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción en Berisso para pedir por la paz. "El papa Francisco llamó para el inicio de la cuaresma a una jornada de rezo y ayuno mundial por la paz en Ucrania. Tenemos que reforzar el rezo y el pedido para que esto cese. Que este hombre (Vladimir Putin) se ilumine y deponga esta actitud. Es una guerra que no le conviene a nadie. Nadie en su sano juicio puede avalar una guerra", dijo.

Sobre la situación de sus seres queridos en Ucrania, consignó que "me referenció con los contactos que tengo. Mis familiares están en sus casas y por el momento no analizan la posibilidad de huir". A su vez, aseguró que "no me han manifestado la posibilidad de irse del país".

"Fiel a nuestra creencia católica ortodoxa, lo único que podemos hacer es rezar. No es la primera vez que Ucrania está amenazada. Los últimos acontecimientos fueron en el 2014 con la ocupación de Crimea", afirmó.

Asimismo, expresó que "hoy nos tova vivir nuevamente esta situación tan difícil. Una situación que no está pensada para el mundo de hoy. El imperialismo y la colonización son términos que no debería existir y menos aún avasallar a un país que tiene 31 años de vida soberana".

Witoszynsky dijo que "mi familia y el pueblo ucraniano en general están convencidos que van a defender la soberanía de su tierra. Ellos no dimensionan si esto irá avanzando. Si tienen la seguridad de que van a hacer lo posible y lo imposible para impedirlo. En los últimos días se vieron los voluntarios civiles que han salido a la calle a combatir como en 2014.

En torno a la arremetida del gobierno ruso, señaló que "Ucrania es un país más antiguo que Rusia. No es la primera vez que se ve sometida a este tipo de colonización. Putin es alguien que avanza y que lo único que le interesa es expandirse. Podemos pensar que quiere volver al año 1989 cuando Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Esta misma postura la tiene con Georgia".

Según analizó, "esta decisión surge por la intención de Ucrania de respetar su soberanía y de empezar a tener vínculos con la Unión Europea, la OTAN. Un país libre es un país libre. Ucrania es una nación reconocida mundialmente como soberana. Entonces puede tomar sus decisiones políticas. Y Putin no lo respeta".

"Ucrania es el acceso a Europa y no está dispuesta a perderla. La población pro rusa es sólo un tercio, el resto quiere seguir perteneciendo a Ucrania. No hay información con respecto a la gente de Ucrania que quiere defender su territorialidad. Nosotros como descendientes no lo podemos avalar", manifestó.