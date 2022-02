“Fuimos superiores y creo que al menos merecimos el empate”

CHILE,

Enviados especiales

En el vestuario visitante había bronca y fastidio por la derrota sufrida a manos de Audax Italiano en el partido de ida. Más allá de esto, obviamente quedó optimismo en que aún quedan noventa minutos por jugarse el próximo miércoles 2 de marzo en 1 y 55.

El técnico albirrojo, Ricardo Zielinski, brindó una conferencia de prensa antes de retirarse del Estadio, donde dejó su análisis.

“Creo que tuvimos varias situaciones de gol, aunque nos apuramos a la hora de definir en el arco rival”, comenzó diciendo el DT albirrojo, quien buscando llevar tranquilidad, añadió, “este es un partido de 180 minutos, y nos vamos con la sensación de que se puede dar vuelta”.

Más adelante, el Ruso a la hora de analizar el juego, dijo que: “El gol tempranero descompuso el juego. Obviamente no fue el mejor partido que jugamos, pero no tengo dudas que fuimos superiores. Y creo que merecimos el empate al menos”.

Siguiento en ese análisis, Zielinski afirmó, “nos costó un poco el partido, pero insisto en que estamos en condiciones de darlo vuelta. Después, lo que no me gustó me lo guardo para mí, y a pesar de la ansiedad con la que jugamos, fuimos a buscarlo siempre, pero lamentablemente no se pudo dar”.

Estudiantes ahora deberá cambiar el chip y pensar en el partido frente a Arsenal del próximo domingo por el torneo local. Si tiene en mente realizar variantes, el Ruso expresó, “todavía es muy prematuro. Independientemente de esto, vamos a presentar un buen equipo ante Arsenal”, terminó diciendo Zielinski antes de retirarse del Estadio “El Teniente”, ubicado en Rancagua.

También dijo lo suyo el arquero Mariano Andújar sobre la derrota. “Son cosas que pueden pasar las del gol. Fue una jugada desafortunada. Después creo que hicimos un buen partido, no condice el resultado con el rendimiento, fuimos dominadores. Ahora nos enfocaremos en el domingo y después la revancha. Pero nos vamos con buenas sensaciones pese a todo”.