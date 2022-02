Emotivo homenaje al poeta Almafuerte en el Cementerio platense

Un emotivo homenaje se llevó a cabo esta mañana al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del poeta Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte, quien nació en la localidad de San Justo el 13 de mayo de 1854 y murió en La Plata el 28 de febrero de 1917.

Almafuerte fue un ícono de la cultura popular cuya obra es de absoluta vigencia y se agiganta con el paso del tiempo. Es por eso que con palabras alusivas se lo recordó en nuestra ciudad, ante autoridades municipales, instituciones y vecinos.

"Este poeta tiene mucha vigencia desde lo literario y también lo que hizo en su vida, por todas las enseñanzas que nos ha dejado", manifestaron los organizadores en su discurso que se realizó en el mausoleo que lo recuerda en el Cementerio platense.

Almafuerte fue un gran poeta, docente, periodista, dirigente y vecino que adoptó a nuestra ciudad como su lugar de residencia y en donde ha quedado su huella, en particular en su antigua vivienda de la avenida 66 entre las calles 5 y 6, y que en la actualidad se ha convertido en su museo. Un hombre del pueblo, un rebelde, un revolucionario para su tiempo, un resiliente, que defendió causas nobles y, especialmente, a los de abajo. Pero también fue un hombre que ha dejado un mensaje de esperanza, de optimismo, de no aflojar, de no bajar los brazos, reflejado en su trabajo literario.

Quizás se lo recuerde más en su faceta de poeta y de maestro, pero fue un periodista afilado en sus notas en diferentes medios y, muy particularmente, en el diario El Pueblo. Y, en relación al periodismo, hay que destacar que trabajó en su organización institucional siendo uno de los socios fundadores del Círculo de la Provincia de Buenos Aires el 1 de junio de 1908.

Cabe resaltar que Almafuerte es considerado uno de los cinco sabios de La Plata. Sus poemas trascendieron las fronteras; hay ciudades, calles y plazas con nombre; se crearon museos, entidades y bibliotecas; también se entregan premios; y hasta se creó una banda de rock metalero: Almafuerte.