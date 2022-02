Revelan la ubicación exacta de yates, aviones y propiedad de multimillonarios rusos

Se dio a conocer la ubicación exacta de algunos de los yates y aviones que son propiedad de multimillonarios rusos, en medio de las sanciones impuestas a Rusia por invadir Ucrania. La Comisión Europea ordenó "paralizar los activos del banco central ruso" en la Unión Europea (UE), para que Moscú no pueda financiar con ellos la invasión de Ucrania. Y los oligarcas rusos relacionados con el gobierno de Putin ya no podrán usar las "visas de inversión", también llamados "pasaportes dorados", que permite obtener la nacionalidad en algunos países europeos a cambio de inversiones millonarias.

Además se informó que "perseguirán" a los "yates, jets, autos lujosos y casas de lujo" de los oligarcas rusos. En su comunicado, la UE y Estados Unidos anunciaron que pondrán en marcha un grupo de trabajo conjunto para "implementar de forma efectiva nuestras sanciones financieras, identificando y congelando los activos de las personas y compañías que existan en nuestras jurisdicciones".

Lo cierto es que en ese marco la trayectoria de las grandes embarcaciones de lujo fueron dadas a conocer por el usuario de Twitter Scott Bixby, quien exhibe donde permanecen anclados o si están en trayectoria.

Por ejemplo recientemente difundió el caso de Eclipse, que asegura es propiedad de Roman Abramovich, un barco de 163 metros de largo con dos helipuertos, actualmente anclado en la costa de Sint Maarten en los Países Bajos. Abramovich se convirtió en uno de los hombres más ricos de Rusia sobre las ruinas de la URSS y es el dueño del Chelsea, vigente campeón del fútbol europeo, pero cedió el sábado la gestión del club, en mitad de la tormenta por sus lazos con el Kremlin. Este millonario de 55 años, con reputación de tímido, tomó ciertas distancias con el club de fútbol que posee desde 2003, en un momento en el que el Reino Unido acentúa la presión sobre los oligarcas rusos tras la invasión de Ucrania.

También está en la mira el "Palladium", que es propiedad de Mikhail Prokhorov, quien hizo su fortuna con los metales preciosos y habría perdido parte de ella en los Brooklyn Nets. Según se supo estuvo atracado en Barcelona durante un tiempo y fue detectado.

One more addition: At a mere 80 meters long, ‘Graceful,’ Vladimir Putin’s personal yacht — well, the one we know about — is the smallest.



This must explain how it was able to get from Hamburg to Kaliningrad so swiftly right before Russia’s invasion of Ukraine! pic.twitter.com/7GarYPOj9i