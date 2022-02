Arriba está picante y le alcanza: quiere repetir en la otra Copa

Cuarto triunfo al hilo para Estudiantes en el torneo local, donde pisa fuerte pese a algunos sofocones. Puntaje ideal para los de Ricardo Zielinski luego del sufrido y trabajado 3-2 sobre Arsenal (y merecido, por cierto), que lo deja en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona 2. Envión anímico para un equipo que está en la antesala de su partido más importante del semestre, versus Audax Italiano por la Copa Libertadores, que determinará si tendrá (o no) actividad internacional los primeros meses del semestre.

Estudiantes jugó un partido como el que tendrá en 72 horas. Tuvo que salir a buscar el gol ante un rival que lo esperó con una línea de cinco defensores y otro bloque de volantes por delante. Un esquema similar, seguramente, al que deberá superar el miércoles por la Libertadores, ya que los chilenos vendrán a la Argentina con la misión de defender el 1-0 en Rancagua con uñas y dientes. Por eso el de ayer pudo haber sido una prueba ideal para que el DT albirrojo tomara y sacara conclusiones de cara a lo que se le viene.

En el torneo local los goles de sus delanteros ocultan los varios errores defensivos

En ese sentido, como primera medida, hay que decir que apostó por un 4-4-2 que le dio ataque por las bandas y un dominio total sobre su rival. En el primer tiempo el Pincha fue un claro pero aburrido dominador. Matías Pellegrini lo volvió loco a Chimino y Nelson Deossa manejó la pelota con criterio y elegancia en la mitad de cancha desde donde inició cada ataque.

Pero en ese período no pudo nunca sorprender a Arsenal. Desbordó algunas veces por izquierda y un par de veces por derecha. Pero falló en el pase final o en la puntada desequilibrante. No hizo nada que se salga del libreto y por eso el 0-0 lo calificaba mejor que nada. Un cabezazo de Agustín Rogel y un remate cruzado de Pellegrini desde la izquierda fueron los únicos timbrazos en el portero del área rival que se fue al descanso mucho más tranquilo de lo imaginado. Con eso, para ganarle al equipo chileno, tal vez no le alcance.

LLUVIA DE GOLES

Un blooper de Christian Chimino abrió el partido, un partido que en los 50 minutos que duró el complemento fue una locura. Ida y vuelta, gol y error, grito y lamento, fiesta y preocupación.

A los 5 minutos un centro cruzado del paraguayo Morel (que estuvo muy cerca de ser expulsado en el primer tiempo por una jugada imprudente sobre Damián Pérez) mostró la falla del lateral, error que Pellegrini transformó en gol con un fuerte zurdazo al ángulo de Axel Werner. Un gol que podía ser el inicio de un fácil triunfo.

Pero a este Estudiantes (curioso siendo made in Zielinski) le está costando mantener su valla en cero. En todos los partidos del año recibió goles y ayer no fue la excepción. Tres minutos después, en el segundo avance de la visita, un despeje frontal de Agustín Rogel (con un quedo de Morel en la marca) le dejó la pelota servida a Joaquín Ibáñez, que se acomodó y con el botín abierto marcó el empate. Otra vez a empezar para el Pincha.

No cambió el local pese a la necesidad de llegar al gol. Siguió igual y tuvo su premio. Morel pidió la pelota y metió un certero pase aéreo para Leo Godoy, que llegó al fondo y tiró un centro para que Leandro Díaz, de cabeza, hiciera estallar a la gente. Jugada preparada que puso el 2-1. ¿Partido cerrado? No.

El Ruso mandó al campo a Jorge Rodríguez y a Fernando Zuqui, sus jugadores más cerebrales, para bajarle la persiana al encuentro y controlar la pelota. Pero no pudo ni festejar la diferencia que tres minutos después Sebastián Lomónaco le ganó la espalda a Godoy, se aprovechó de que Muñoz no dio el paso adelante y, habilitado, lo fusiló a Mariano Andújar desde la izquierda. Otra vez a empezar con menos por delante por jugar.

Con todo su mejor “arsenal” en el frente de batalla, tras el ingreso de Mauro Boselli, Estudiantes fue en búsqueda de otro gol para quedarse con los tres puntos. Lo buscó por arriba pero lo encontró otra vez con la misma fórmula: desde la derecha, esta vez con Matías Pellegrini, que metió un pase a Godoy, que jugó de memoria al centro del área, donde Boselli mostró su jerarquía para el 3-2 que de cabeza selló para un triunfo festejado y lleno de sufrimiento.

Ganó Estudiantes y volvió a inflar su pecho de cara al partido trascendental que se le avecina. Superó un obstáculo similar al que jugará pasado mañana, pero se retiró sabiendo que tiene que minimizar sus errores para seguir por la senda del éxito, en la Copa Libertadores. En el torneo local, por ahora, le alcanza.