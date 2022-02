Baños sin puertas, humedad y desprendimientos: el deterioro de una escuela de Berisso a un mes del inicio de las clases

Los alumnos y padres que integran la comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 2 de Berisso alertaron que a un mes del comienzo de las clases el establecimiento presenta un grave deterioro edilicio y que el problema se agrava día a día. Apuntaron a la falta de puerta en los baños, el avance de la humedad, los desprendimientos del techo y las conexiones eléctricas deficientes. Ante ese cuadro inhóspito para el desarrollo de las clases, aseguraron que se formularon múltiples reclamos y hasta se presupuestaron las obras desde Educación. Sin embargo, afirmaron que la escuela "está cada vez peor".

Sabrina, madre y docente aseguró que "tras una demanda de años" el problema no sólo persiste sino que se agudiza. "La preocupación se da desde diversos ejes: cuando uno entra a la escuela se la ve linda, al igual que el taller, pero en el corazón de la misma donde entran los alumnos y docentes los espacios son intransitables. Entonces, comenzar un ciclo lectivo en estas condiciones preocupa", manifestó.

En este marco destacaron que "en lo que respecta al accionar de la dirección, se hizo todo lo humanamente posible; se hace hasta lo que se le permite, con la presión de arrancar todos los años de esta manera".

Según subrayó, "desde el punto de vista humano nos la ingeniamos para que los alumnos tengan la continuidad, pero el año pasado sólo se llegó a cubrir una clase presencial por mes”, recordó, insistiendo en que la formación para que a futuro ingresen a una empresa o tengan su propia pyme es crucial".

"Se hizo un esfuerzo enorme para sobrellevar una pandemia y no podemos resolver esto que hace más de diez años estamos solicitando”, cuestionó, pidiendo una respuesta certera para esta institución que forma técnicos.

En concreto indicó que "no se tiene en condiciones salón de actos, buffet, aulas, puertas de baños". "Los techos están destruidos las instalaciones eléctricas deficientes, hay goteras, los tanques de agua sucios etc. Ejemplos que se suman a infinidad de deficiencias que, aún con la mayor voluntad, no permiten la vuelta", ampliaron.

Los alumnos son los que pusieron más énfasis al reclamo sobre todo a partir de las dificultades que se presentaron durante la pandemia. "Todo se hizo muy difícil a la hora de cumplir con la cursada ya que estamos más pendientes de cómo acomodarnos al contexto que en lo que realmente venimos hacer que es estudiar", sostuvieron.

Según señalaron, "en otras escuelas iban tres semanas y faltaban una, en cambio, en la nuestra veníamos sólo una en el mes; así no podemos aprender".

En un mensaje dirigido a las autoridades de Educación, manifestaron: "Queremos estudiar igual que lo hicimos en oportunidades anteriores a la pandemia, que la escuela esté al cien por ciento, con la comodidad que corresponde, y que las horas en el taller sean completas".

"Lo que estamos solicitando, ahora es que de educación se comprometa a mandar aulas modulares. Pará que los chicos puedan tener clases como corresponde, hasta que las autoridades decidan de una vez por todas dar una solución definitiva, a esta problemática".

Según expusieron desde la comunidad educativa, "la licitación esta fracasada, atento a que la única oferta, presentada por la firma ASYMI S.RL., resulta inadmisible al carecer su propuesta económica de compromiso de plazo de ejecución".