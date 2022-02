Gorosito recargado

El entrenador albiazul, Néstor Gorosito, dio la primera conferencia de prensa del año y abordó todos los temas candentes de la actualidad Mens Sana. El mercado y Mauro Zárate, el llamado de Fabián Rinaudo, la importancia de los Juveniles, la bandera que lleva Brahian Alemán y la dificultad del nuevo fixture, entre otras cosas.

Pero además, el técnico fue tajante en un tema: “Queremos que se queden los que se quieran quedar”. La frase tuvo un contexto claro y se desprendió cuando se le consultó por el alejamiento de Luis Miguel Rodríguez, quien eligió regresar a Colón de Santa Fe luego de una estadía de 6 meses en el club.

Pipo no anduvo con rodeos y fue claro en cada una de las respuestas. No garantizó titularidad a nadie y manifestó que cualquier jugador, haya llegado por pedido de él o no, puede quedar en cualquier momento fuera de un potencial once o bien de la lista de 23 convocados.

El primer tema que abordó el técnico fue la pretemporada. Señaló que el grupo fue de menor a mayor y que se logró una competencia sana dentro del plantel: “Hemos ido de menor a mayor, vamos mejorando y los rivales van siendo más difíciles. Estoy contento con el plantel, están todos muy parejos y cualquiera puede llegar a jugar. Es una competencia sana entre ellos. Está todo muy parejito en algunas posiciones”

En tanto, al referirse a la posible llegada de algún otro futbolista, comentó que “hablamos con la CD, existe la posibilidad de ver alguna alternativa más y estamos a la espera de concretar o seguir buscando a alguien que aparezca. No es fácil porque muchos jugadores se van al exterior por el tema del cambio, pero estamos conformes con el mercado. Falta solamente alguna cosita más. A Sosa y Cardozo ya los tuvimos, Sosa tiene una proyección enorme, Tarragona fue una de las primeras opciones que se habían planteado y Piris se presentó como una alternativa. Las referencias habían sido buenas”.

Asimismo, aclaró que “ni Cardozo tiene titularidad asegurada, porque el que está mejor juega. Es fácil. Conocemos a Cardozo y Sosa pero después la realidad está en la cancha. Vienen a sumarse a un plantel y se lo tienen que ganar diariamente y en los partidos. Ninguno tiene un privilegio, tratamos de tratar al más chico y al más grande de la misma forma”.

Y obviamente, tocó el tema Zárate, que hace casi un mes tiene en vilo a los hinchas. Dijo que habló con él pero ya hace mucho y después no volvió a tener contacto. Además, remarcó con convicción, que no hay que llenar el plantel de jugadores grandes: “Hablé con el chico (Zárate) en su momento, hará un mes o 25 días, pero estábamos en la pretemporada y le dije que en caso de que se concrete, cuáles eran nuestras ideas, las formas de proceder y trabajar. Fue la única vez que hablé. Después me voy enterando cosas por los medios. Estamos buscando, si no estamos bien, tenemos muchos chicos con mucha proyección. El otro día jugó Muro y lo hizo bien, tenemos a Miramón, a Domínguez, a Lezcano, tenemos muchos chicos que van a ser alternativas y una realidad a futuro para Gimnasia. No hay que minar el plantel de grandes para tapar a los chicos del club”.

Asimismo agregó que “Benja Domínguez tiene posibilidad de selección juvenil, me ponen contentos esos pasos porque los clubes se tienen que nutrir de las divisiones menores”

En cuanto al fixture para el torneo que comenzará en diez días, admitió que no es fácil y que hubiese preferido la otra zona: “La zona más brava es la nuestra, pero nos ha ido bien con los grandes y tendremos que estar a altura y hacerlo bien. En la teoría los partidos más difíciles terminamos ganando y los partidos que, entre comillas, tendríamos que ganar, no ganamos. En fútbol 2 más 2 es 5, ó 2 más 2 es 3. Pero si me das a elegir prefería la otra zona”.

“LA IDEA ES JUGAR BIEN”

Metiéndose estrictamente en lo deportivo, el técnico manifestó que no se encasilla con ningún esquema, sino que la idea es siempre lastimar al contrario con una idea fija: jugar bien.

“Jugamos 4-2-3-1 el anterior torneo pero pueden jugar dos puntas también. No tenemos encasillado un sistema. En San Lorenzo fuimos 4-3-3. Veremos cómo lastimar al contrario sin apartarnos de la idea de jugar bien”, sentenció.

Y remarcó que los amistosos vienen siendo una buena medida para ver cómo se encuentra el equipo de cara al inicio del torneo: “Es una linda medida para saber dónde estamos parados, fuimos de menor a mayor. El otro día fue el primero de 90 minutos y estuvimos a la altura con un buen equipo como Vélez. El viernes lo haremos con Boca en 70 minutos. Creemos que podemos llegar bien. Después la realidad dirá si estamos en lo cierto o no. Los dirigentes tratan de darnos todo lo que pedimos, está en la capacidad que tengamos nosotros y los jugadores”.

En cuanto a la última línea y algunas fallas que ha tenido, manifestó que a la hora de marcar debe hacerlo todo el equipo y hay diferentes aristas: “Si la defensa no está bien, hay que ver por qué, si nos agarran muy abiertos, ver si nos contragolpean… les pedimos a todos que participen cuando tenemos la pelota y lo mismo cuando no la tenemos. Generalmente recuperan siempre los mismos, pero los demás tienen que colaborar para no pasar mucho tiempo sin la pelota. No me gusta sufrir y que la tenga siempre el contrario”.

ALEMÁN, EL CORAZÓN DEL EQUIPO, LA PARTIDA DE PULGA

En otro orden, Pipo destacó dos individualidades del plantel: Johan Carbonero y Brahian Alemán. Sobre el colombiano sostuvo que cada día juega mejor y que Alemán es el corazón del equipo.

“Brahian nos da muchas cosas, pegada, cabezazo, lanzamiento largo, es el corazón del equipo. Y el Negrito tiene un potencial enorme, cada vez juega mejor, porque ya no solo se queda por afuera, sino que va por dentro y hace goles. No podemos estar 3 o 4 minutos sin que la agarre él”

Otro de los mejores del equipo en el torneo pasado fue Luis Rodríguez. Pero decidió irse a Colón y el técnico también se refirió a su alejamiento. “Era una decisión de él, tuvimos una buena convivencia, y todos los jugadores que se quieran ir se pueden ir, hasta el último día del libro de pases y si antes mejor”

“Queremos que se queden los que se quieran quedar. Y también les dijimos a todos el año pasado que el que no pueda estar fuera de los 23, o que no podía quedar fuera de los 11 que hable con los dirigentes y se vaya. No quiero compromiso con nadie diciéndole que tiene la camiseta asegurada, porque el fútbol es hoy, sino jugaría yo y no puedo. No lo digo por el Pulguita, sino por todos los muchachos con los que hemos hablado el año pasado”.

EL LLAMADO DE FITO RINAUDO

Por último, reconoció que recibió el llamado del ex jugador del Lobo, Fabián Rinaudo, quien deseaba volver al club tras su paso por Rosario Central.

El volante habló tanto con dirigentes como con el cuerpo técnico para hacerles saber que quería ponerse de vuelta la azul y blanca, pero no recibió una respuesta satisfactoria y por lo tanto, busca otro destino dentro del fútbol argentino.

Pipo contó cómo fue ese contacto: “Me llamó personalmente, le comenté que tenemos cinco jugadores en esa posición: Cecchini, Insaurralde, Muro, Cardozo, Miramón y que ese día se iba a mancilla. Hoy tenemos muchos jugadores en su posición”, cerró el técnico, dejando en claro que este no será el momento para el regreso de Fito