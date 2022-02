El León rinde su última prueba de pretemporada

Luego de un mes de intensas tareas desde lo físico y desde lo futbolístico, Estudiantes le pone punto final de manera oficial a su pretemporada con un nuevo encuentro preparatorio que se desarrollará en el Country Club de City Bell.

A partir de las 9, los dirigidos por Ricardo Zielinski se miden con Argentinos Júniors, con Gabriel Milito al frente, en un cruce a puertas cerradas en su totalidad, ya que el mismo no podrá presenciarse ni tampoco verse por plataforma albirroja Estudiantes Play.

De esta manera, el Ruso y los suyos se inclinan al pleno hermetismo a poco más de un semana del estreno por los puntos ante Independiente, el cual será el próximo sábado 12 de febrero desde las 21:30, en UNO, por la primera fecha del grupo B de la Copa de la Liga.

MISMOS PROTAGONISTAS, DISTINTAS DISPOSICIÓN TÁCTICA

Luego de las varias pruebas llevadas adelante en los últimos días, todo parece indicar que Ricardo Zielinski finalmente optará por poner de arranque los nombres que ya se venían barajando.

Ante la ausencia de Matías Pellegrini, afectado a una molestia muscular que no le impedirá volver frente al Rojo, en la jornada de ayer el DT y su cuerpo técnico repitieron los protagonistas de la práctica del miércoles, pero modificaron el dibujo táctico.

En lugar de un 4-3-3, el Pincha ensayó un 4-4-2 con Díaz y Boselli adelante y con Del Prete haciendo las veces de volante ofensivo por el costado derecho, algo más adelantado al momento del ataque y con otras obligaciones al momento del retroceso, más posicionales.

De esta manera, el probable once que estará desde el arranque ante el Bicho y que comienza a ganar acciones pensando en el estreno ante Independiente, tendrá á: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Gustavo Del Prete, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Carlo Lattanzio; Leandro Díaz y Mauro Boselli.

CASTRO, PARA LOS SUPLENTES

Además de quienes se perfilan para ser titulares, el viernes tendrá acción para los que buscan ganar en la consideración del DT y su cuerpo técnico, donde se destaca un protagonista excluyente, el uruguayo Manuel Castro.

Y es que luego de la gira por Uruguay y del buen nivel y los goles que le pueden aportar los nombres en ofensiva, el volante nacido en Durazno parece ser quien más chances tiene de dejar el once inicial. De hecho, en los ensayos semanales Castro ocupó un lugar por la derecha en los distintos equipos alternativos, por lo que hoy por hoy aparece más como variante entrando desde el banco.

EL ANTECEDENTE DE LA PATERNAL Y EL CRUCE POR LAS FORMAS

Si bien Ricardo Zielinski y Gabriel Milito se enfrentaron por última vez el pasado 6 de septiembre en UNO por la fecha 10 del Torneo Socios, en la memoria de los hinchas aun sigue presente el cruce en La Paternal en el marco de la Copa de la Liga, en mayo del año pasado, el cual terminó con triunfo local por 2 a 0.

Y es que en aquella ocasión, aun sin público en las canchas, con el Pincha ya clasificado a la próxima instancia del certamen y con el Bicho buscando hacer lo propio, los micrófonos de ambiente captaron una queja de Milito por la forma de avanzar sobre el verde césped de los comandados técnicamente por Zielinski.

Luego de un saque largo de Jerónimo Pourtau que terminó tras un desacople de la defensa local en un remate alto del colombiano Pablo Sabbag, el DT de La Paternal exclamó: “Juego directo del o...”, algo que no le cayó nada bien al entrenador nacido en Lanús. De hecho, el Ruso recogió el guante durante la semana de trabajos siguiente, justo antes del enfrentamiento por cuartos de final ante Independiente, remarcando que no le había gustado nada la actitud de quien hoy regresará al Country tras haber sido DT del Pincha en dos oportunidades.

“La verdad que sí, me molestó, porque yo trato de no opinar”, reconoció Zielinski en rueda de prensa. “Pero soy respetuoso y prefiero dejarlo ahí antes de decir alguna cosa de la que después me arrepienta”, completó el entrenador albirrojo en aquella oportunidad para ponerle punto final a la cuestión.

Lo cierto es que más allá de que el partido de hoy por la mañana se trate de un amistoso de preparación, esas cuestiones están lejos de olvidarse en la memoria del hincha. Y sobre todo cuando se trata de un entrenador que ya ha pasado por el club en dos oportunidades, con más buenas que malas, pero que sigue dividiendo a la opinión pública pincharrata.