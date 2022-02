La reina Isabel II dice que Camila debería convertirse en reina consorte

La reina Isabel II de Inglaterra expresó hoy en un mensaje a la nación su "sincero deseo" de que Camila, la esposa del príncipe heredero Carlos, sea la reina consorte.



El deseo de la monarca británica, de 95 años, es que "Camila sea conocida como reina consorte" cuando Carlos se convierta en rey.



"Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos ustedes por su apoyo. Estoy eternamente agradecida y honrada por la lealtad y el afecto que me siguen brindando", dijo la Reina.



"Y cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en Rey, sé que le darán a él y a su esposa Camilla el mismo apoyo que me han dado a mí", señaló



La declaración de la reina se produce la víspera del jubileo de platino, que celebra sus 70 años de reinado. Además es significativa, ya que es la única que puede definir los títulos reales.



Tras la declaración, el príncipe Carlos y Camila anunciaron que estaban "conmovidos y honrados por las palabras de su Majestad", según informó un vocero real, citado por la cadena CNN.



Este sábado, la monarca dio una recepción en su residencia de Sandringham, en una rara aparición desde su breve hospitalización en octubre.



"Su Majestad la Reina dio una recepción para los miembros de la comunidad local y grupos de voluntarios en Sandringham House en la víspera del día de su ascensión al trono, el 70 aniversario del reinado de Su Majestad", anunció el palacio de Buckingham en un comunicado.



"El 6 de febrero, la Reina será la primera monarca británica en celebrar un jubileo de platino", añadió.



En las fotos se la ve sonriendo, vestida con un traje azul claro y con un collar de perlas y un bastón en la mano, y cortando un pastel preparado para la ocasión por un residente local, que llevaba el emblema del jubileo de platino.



Entre los invitados se encontraba la ex cocinera Angela Wood, que contribuyó a la creación del "Coronation chicken" o "Pollo Reina Isabel", ahora un clásico de la gastronomía británica, pollo frío envuelto en salsa de curry cremosa que se sirvió en el banquete de la coronación de Isabel II en 1953.



El estado de salud de la soberana preocupa a los británicos desde que fue puesta en reposo por sus médicos en octubre y pasó una noche en el hospital para exámenes "preliminares", cuya naturaleza nunca fue especificada.



Desde entonces, ha reducido considerablemente sus actividades.



El domingo celebra sus 70 años de reinado en Sandringham, donde se encuentra tradicionalmente para este aniversario.



Ninguna ceremonia oficial está prevista para el 6 de febrero, que además de su acceso al trono a los 25 años en 1952, es también la fecha de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, al que estaba muy apegada, de un cáncer de pulmón.