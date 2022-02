El polo sur: un nuevo circuito en la Región

¿Se juega al polo en La Plata? La respuesta es sí… ¡Y mucho! En la zona hay una considerable cantidad de deportistas abocados a practicarlo, tanto en barrios privados como en clubes de la Región. La novedad es que cada vez hay más mujeres que se ponen la camiseta y salen a la cancha a sumar hándicap. Hay polo en los countries de la Ruta 2, en Berazategui, y en algunos lugares aledaños a Brandsen. Los entendidos aseguran que hay cerca de 200 jugadores dentro del denominado Circuito Polo Sur.

Posiblemente, el polo sea el deporte de equipo más antiguo de la historia. Si bien no está claramente definido su origen, muchos historiadores coinciden en que los primeros “partidos” se jugaron en Persia hace más de 25 siglos. Se cree que fue creado por las tribus rivales de Asia Central y luego adoptado como método de entrenamiento para la caballería de élite del Rey. Adoptado como el más noble de los pasatiempos para los altos dignatarios y emperadores, se dio a conocer en el mundo como “El Juego de los Reyes”. Llegó a Occidente a través de un representante del gobierno inglés que se estableció en Manipur, en India, para luego expandirse desde las Islas Británicas a todo el Globo.

En nuestro país, se introdujo con la llegada de los inmigrantes ingleses, en su gran mayoría hacendados, que arribaron a estas tierras en la segunda mitad del siglo XIX. De su mano, el polo supo encontrar en este país hombres y caballos provistos de virtudes que lo llevarían a su mejor nivel. Tanto es así, que Adolfo Cambiaso (Cañuelas, Buenos Aires, Argentina, 15 de abril de 1975) es considerado como el mejor jugador del mundo y uno de los máximos referentes en la historia de este deporte.

Chiara y sus padres, que la acompañan en este deporte, que es su pasión

Uno de los pioneros en la Región es Matías Sánchez Fontán (47), escribano público, jugador y polo manager de La Enriqueta. Cuenta que en la zona Sur hay polo en Haras del Sur, Área 60, Green Bill y algunos lugares cercanos a Brandsen. Un total de 10 espacios para la práctica de esta disciplina.

Es en La Enriqueta que se realiza el Abierto de Polo “Ciudad de La Plata”, un torneo oficial y patrocinado por la Sociedad Argentina de este deporte. Un gran evento anual, como lo es también el Circuito Polo Sur, “un polo tour de varios clubes de la zona”.

Matías lleva organizados 108 torneos en la zona. “La Enriqueta arrancó en el año 1998, transformándose en un club abierto a todos los que quieran participar. En el polo hay dos tipos de lugares: aquellos en que se juega más el polo entre familias, y los countries, que tienen la posibilidad de desarrollar muy buenas canchas. Ahí tuvo un gran impulso, que es lo que se está viendo actualmente”.

Equipo Baxtter participando en el torneo femenino “Copa Casaneo”: Maricel Ermacora, Juana Carello, Guada García Y Maria Sofía Rocco

“CUALQUIERA PUEDE JUGAR”

¿Es caro practicar este deporte? Tiene un costo fijo que es el mantenimiento y el traslado de los caballos. Pero esto puede ser más o menos caro de acuerdo con la modalidad que se elija. “Hay una diferencia entre la cuida a campo y la cuida de los animales a box o corral. En La Enriqueta, por ejemplo, hacemos cuida a campo, que es más económica. Una pensión sale más o menos 3.600 pesos por caballo (en general se tienen 2 o 3). En tanto, en un country, sale un poco más, unos 6.000 a 7.000 pesos de comida, más lo que te cobra el club”, revela Matías.

Otro de los aspectos que destaca este apasionado polista es que conoce jugadores de todas las edades: “hay uno de 79 años y muchos que arrancaron a los cincuenta y pico. Hoy por hoy, también hay muchas nenas, muchas chicas. Algunos lo hacen como un hobby de fin de semana y otros lo toman para competir”.

“Constantemente se organizan torneos, en ambas temporadas. El circuito Polo Sur ya tiene 15 años”, se enorgullece Matías, quien es miembro de las subcomisiones de hándicap y polo amateur de la Sociedad Argentina de Polo.

Maricel Ermácora (45) es secretaria en la administración pública; ejerce sus tareas en el Instituto Cultural de la Provincia. Se acercó hace unos años al mundo del polo, y trabaja de petisera, de piloto, es jugadora y es polo manager. “En La Plata se ha desarrollado el deporte de una forma increíble en los últimos años” corrobora quien desarrolla su experiencia en Haras del Sur IV, donde hay tres canchas y caballeriza: “un montón de clubes se sumaron a la Asociación Argentina de Polo”.

“Todos los fines de semana hay prácticas y torneos, generalmente la entrada es libre”

“En Haras desarrollo todo lo que es mi trabajo sobre polo manager. Lo que más hago es la organización de los eventos de polo femenino de la zona. En 2021 tuve la suerte de armar lo que se llama ‘la liga’, a la que le puse ‘Las del Sur’, que es una liga federal de la Sociedad Argentina de Polo. Tiene tres etapas y de ahí salen equipos que clasifican para jugar la liga federal, donde se encuentran equipos femeninos que procuran llegar a jugar la final en Palermo. Soy la coordinadora de esa liga, que es de bajo hándicap. Además soy jugadora, para el equipo Baxtter. Juego con tres amigas”.

Para Sofía Mac Dougall Hay una creencia de que el polo es para gente de un nivel socioeconómico determinado y ella cree que no es así

“Hace un año, aproximadamente, formo parte de un equipo, en el que nos estamos manteniendo casi siempre las mismas jugadoras, pero vamos rotando una o dos para subir el hándicap de acuerdo con los torneos en los que vamos a participar. Ahora en febrero empieza la temporada chica; en invierno hay un descanso y octubre, noviembre y diciembre que son las fechas donde se juegan los torneos de más alto hándicap”, detalla Ermácora.

“Está el mito de que es un deporte caro. Pero yo sé que no es imposible. Yo soy una trabajadora, una secretaria de la administración pública. Por su puesto que me lleva mucho dinero y tiempo, pero tengo muchas marcas que me apoyan, que me permiten poder jugar, porque es un deporte que se juega con varios caballos: tenés que trasladarlos, mantenerlos, pagar una inscripción en los torneos” enumera Maricel: “creo que es un deporte que antes era de una élite y ahora es mucho más accesible. Si bien el sacrificio es grande, y hay que tener muchas cosas que ayuden al contexto, como yo, que tengo clubes que me ayudan con los caballos y marcas que me acompañan, no es imposible como lo fue en algún momento. Esto fue gracias a que la Asociación Argentina de Polo permitió que la gente se acercara, que ya no sea tan fuera de lo normal. Hoy los eventos de polo son más habituales y abiertos”.

“En cuanto al entrenamiento, jugadores y caballos necesitamos estar todos en forma, como en cualquier deporte, para tener un estado aeróbico y muscular bueno, es necesario, en mi caso entrenar junto con los caballos, montando todos los días... Es uno de los deportes donde los jugadores con edad avanzada pueden jugar. Hay jugadores de más de 60 años. Si bien es un deporte de potencial alto riesgo, lo puede realizar cualquier que se lo proponga” concluye la organizadora.

Matías Sánchez Fontán, Uno de los pioneros del polo en la Región

LAS NUEVAS GENERACIONES

Chiara Nalli Abad (15) es estudiante y polista de la Asociación Área 60, donde es jugadora y profesora. Pertenece a las nuevas generaciones de jugadoras de este deporte y ve que el deporte en la zona “ha crecido mucho en los últimos años. Si bien todavía nos falta bastante para llegar al nivel de Cañuelas y mucho más al de Zona Norte, cada vez hay acá más torneos y de mayor calidad. También es notorio el crecimiento de chicos y chicas que todos los años comienzan a practicar polo, lo cual es muy alentador mirando hacia el futuro”.

“La Enriqueta fue un club pionero, en la zona y viene realizando torneos desde hace más de 20 años, con gran convocatoria de jugadores. Haras del Sur también lleva tiempo impulsando el polo de la zona, y hoy organiza torneos importantes con finales en el Campo Argentino de Polo. Área 60, donde juego y entreno, es uno de los espacios más nuevos, pero está creciendo muchísimo. Miguel Ángel Scalise, quien es el Polo Manager (denominación que se da al director de un club de polo), trabaja muchísimo para que crezca no sólo nuestro club, sino el polo en general en la zona. Hoy en día está apostando mucho al juvenil y al femenino, incluso este 12 de febrero vamos a realizar la primera jornada de polo femenino, donde vamos a pasar todo un día de polo con las chicas y en la que Mercedes Prario va a dar una clínica; ella es una prestigiosa polista platense que hoy está radicada en Cañuelas”, cuenta la joven.

“Como todo deporte, si uno quiere hacer bien las cosas, tiene que dedicarle mucho tiempo”

Por otra parte, evalúa que “como todo deporte, si uno quiere hacer bien las cosas, tiene que dedicarle mucho tiempo. No sólo entrenar, sino entrenar permanentemente a los caballos, corregirles las ‘mañas’, para que después, en el partido, el polista esté preocupado solamente por el taqueo y el juego, y no renegar porque el caballo no hace las cosas que uno le pide. Todo eso lleva mucho tiempo. Es importante que los caballos estén bien alimentados, saludables y que hagan ejercicio, para esto es fundamental el rol de los ‘petiseros’ que son los encargados de cuidarlos”, dice Chiara, quien jugó con equipos de Mar del Plata, Balcarce, Cañuelas, Mendoza, San Miguel del Monte, Pilar, Las Flores, Chascomús y Tandil, entre otros lugares.

Maricel Ermácora es secretaria en la administración pública e integra un equipo de polo

Por su parte, Sofía Mac Dougall (29), profesora de polo en el club La Entablada, sostiene que “desde hace unos cinco años el polo se profesionalizó mucho, y subió el nivel gracias a la cantidad de jugadores y el nivel de las canchas en la zona. También hay una gran cantidad de escuelas de polo, dándole la oportunidad de conocer este hermoso deporte a mucha más gente. El entrenamiento depende del nivel en que estés jugando. Cuánto más alto, mayor la exigencia y ahí si es fundamental el entrenamiento. Para aquellas personas que se lo toman como un hobby, de manera más recreativa, no es imprescindible”.

“Me gustaría decirle a la gente que se acerque a los clubes de polo. Todos los fines de semana hay prácticas y torneos, generalmente la entrada es libre, y es un lindo programa para la familia, donde uno está rodeado de caballos y naturaleza. Hay una creencia de que el polo es para gente de un nivel socioeconómico determinado y realmente no es así, hay polo para todo el mundo, solo hay que animarse”, asegura Chiara para cerrar la nota invitando a todos a que se acerquen a conocer el deporte que le apasiona.