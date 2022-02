Milan le ganó el clásico al Inter y la Serie A quedó al “rojo vivo”

Inter, líder de la liga italiana de primera división, con el delantero argentino Lautaro Martínez de titular, perdió ayer el clásico con Milan, por 2 a 1, como local, que quedó escolta a un punto, tras jugar el partido adelantado más destacado de la 24ta. fecha.

El volante croata Iván Perisic abrió el marcador para Inter -en el que Martínez fue reemplazado a los 24 minutos del complemento-, a los 38 minutos de la primera etapa, y el delantero francés Olivier Giroud, a los 30 y 33 minutos del segundo tiempo, anotó las conquistas de Milan.

Con este resultado, Inter, que sufrió su segunda derrota en el torneo (la primera fue en la octava fecha ante Lazio por 3 a 1, de visitante), quedó con 53 puntos, y Milan ascendió a la segunda colocación con 52 puntos.

En otros partidos jugados ayer, Roma empató sin goles ante Genoa, como local, y se mantuvo en zona de Liga de Conferencia en el sexto lugar con 39 puntos y la visita quedó penúltima con 14 unidades, y Lazio goleó por 3 a 0, de visitante, a Fiorentina, que tuvo a Lucas Martínez Quarta entre los suplentes.

La programación completa de la fecha 24 en la Serie A es la siguiente:

Ayer: Roma 0, Genoa 0; Inter 1, Milan 2 y Fiorentina 0, Lazio 3.

Hoy: A las 8.30 (ESPN): Atalanta vs. Cagliari.

A las 11: Bologna vs. Empoli; Sampdoria vs. Sassuolo y Venezia vs. Napoli.

A las 14: Udinese vs. Torino.

A las 16.45: Juventus vs. Hellas Verona. La fecha se cierra el lunes a las 16:45 con el partido que sostendrán Salernitana vs. Spezia.