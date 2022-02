KIcillof y el acuerdo con el FMI: "No se puede resolver con normas habituales"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, deslizó cierta crítica al acuerdo con el FMI al decir que por tratarse de una deuda contraída por un crédito "otorgado de manera extraordinaria" entonces "no se puede resolver con las normas habituales del Fondo".

De gira junto al presidente Alberto Fernández, Kicillof no se refirió a la interna que desató en el Frente de Todos el entendimiento al que el Gobierno llegó con el FMI. Y si bien indicó que el organismo "ensayó una autocrítica" luego "de eso el problema persiste, y esa autocrítica no se reflejó en un cambio sustancial: fue un crédito extraordinario, otorgado de una manera extraordinaria, raro y por fuera de los parámetros, entonces no se puede resolver con las normas habituales del Fondo".

En ese marco, rechazó hoy que el acuerdo que la Argentina cerró con el FMI "sea contradictorio con la gira presidencial" por China y Rusia, al tiempo que pidió no analizar los entendimientos con esos países "con miradas conspirativas, ni hacer lecturas trasnochadas".

"No puede tenerse una visión tan obtusa y simplista de lo que tienen que ser las relaciones internacionales cuando el país necesita inversiones, crecimiento, acompañamiento financiero", analizó el gobernador en declaraciones a radio El Destape, durante una escala en Madrid, España, que la comitiva presidencial hizo antes de emprender viaje a Barbados, último destino de la gira.

En ese sentido, agregó que el papel que jugó el FMI "fue muy desafortunado: le dio a Macri un crédito que en un mes ya estaba firmado y desembolsado". "La situación que dejó Macri de cara a la relación con el FMI es de una complejidad que requiere ir buscando avances parciales porque nos queda una deuda inmensa. Hay que dejar en claro que la responsabilidad sobre esta situación es plenamente del Gobierno de Macri y del propio Fondo", subrayó.