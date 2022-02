La soja subió 15,6% por la sequía en Argentina

El precio internacional de la soja y sus derivados escalaron desde principios de enero un 15,6 por ciento en el mercado de Chicago, para ubicarse en torno a los U$S 570 la tonelada, desde los US$ 493,85, impulsado, en gran medida, por la sequía de Argentina y Brasil.

En tanto, el precio de la harina trepó de U$S 467,26 la tonelada a U$S 489.31 el viernes, y en el caso del aceite, creció de U$S 1.239 la tonelada a U$S 1.440,92 .

En el plano local, la mercadería disponible cotizó durante toda la semana por encima de los U$S 400 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La principal razón de las subas radicó en los efectos de la sequía en vastas zonas productivas de Argentina, el sur de Brasil y Paraguay, donde las mermas en la producción dieron impulso a los precios, en momentos en que la oferta mundial se concentra en el hemisferio sur.

En este marco, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) recortó la estimación de cosecha de soja en dos millones de toneladas hasta las 42 millones, proyección que de concretarse se ubicaría, casi 7 millones de toneladas por debajo de lo que se esperaba al comienzo de la campaña.