Un bebé de La Plata necesita un alimento especial y denuncian demoras de la obra social

Ciro Benjamín nació hace apenas 3 meses, vive en La Plata y al mes de vida los médicos le diagnosticaron APLV, lo que implica básicamente que es alérgico a la leche de vaca. Es por ello que su mamá, Florencia Burgos, tramitó en la obra social de comercio-OSECAC- el suministro del alimento. Sin embargo, denunció que se enfrentan al problema crónico que es "la entrega de la leche fuera de tiempo y forma".

La madre de Ciro sostuvo que "él no puede tomar ninguna leche que no sea con la fórmula especial que le prescribió su médico, que es un tarro que dura cuatro días y vale 9 mil pesos". Y agregó que "el gastroenterólogo ya nos dijo que no puede tomar otra leche. Nos advirtió que le puede agarrar una alergia, puede tener un problema respiratorio, incluso que hasta puede llegar a morir".

Según denunció, "si bien la obra social accedió a entregarle la leche no lo hace en tiempo y forma". "En este segundo mes, este problema ya es constante y estresante porque cada cuatro días tenemos que andar detrás de la obra social, yendo o llamando, para que le den la leche a Benjamín", planteó.

"La semana pasada hice un nuevo reclamo, me dijeron que se iban a comunicar pero nunca se comunicaron. En la farmacia del sindicato a veces nos prestan, pero últimamente no me dieron. Luego me consiguieron dos leches pero porque advertí que iba a radicar una denuncia", manifestó.

"Siempre tenemos que estar atrás, o andar pidiendo que nos presten leche porque no nos llega. Eso ya es un error de ellos", señaló. Preocupada, aseguró que "si yo me relajo un día, él se queda sin su leche".

El último reclamo lo formuló la semana pasada y en la jornada de hoy le entregaron otro tarro de leche para los próximo cuatro días. La preocupación de la mujer radica en que si no reclama no le dan la leche del niño y teme que se quede sin su alimento. "No le puedo dar otra leche, es difícil, ellos tienen que entender. Estamos amparados por la Ley de Cobertura de Leche Medicamentosa. No descartamos ir a a la Justicia por este problema porque pone en juego la salud y la vida de mi hijo", afirmó.