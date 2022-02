Un plato con diez ñoquis a 4.200 pesos desató la polémica y se convirtió en viral

Ya nada sorprende. Ahora, estamos en presencia de un plato gourmet que es viral. Y vaya si lo es.

No es la primera vez que un plato poco abundante y excesivamente caro de un restaurante, genera debate e indignación en las redes sociales , y en este caso, el que se volvió viral fue uno de aparentemente exquisitos ñoquis.

Sin desmerecer la delicada función del chef. Pareciera mentira que por estos tiempos, puede ser posible aceptar pagar 4.200 pesos por diez ñoquis, (a razón de 420 pesos cada ñoqui). Pero el penoso cotidiano indica que semejante pobreza y desocupación, hacen que el episodio se traduzca, en por lo menos inaceptable.

"La realidad no necesariamente es constante", solía asegurar el escritor Jorge Luis Borges. Y tenía razón. Porque además de triste, esta desproporcionada realidad de pagar semejante precio por un plato ni siquiera exuberante, no debiera ser factible por estos tiempos. De todos modos, sucedió.

Y sin pedir la carta, los tuits, comenzaron a llegar. Algunos con salsa fileto y otros a la bolognesa con queso rayado: "Me llegás a servir 10 ñoquis y agarro de rehén al chef con cuchillo y botella de vidrio rota y no lo suelto hasta que me llenen el plato", escribió una usuaria al retuitear la publicación original, en la que se observa el plato en cuestión.

Por estas horas, el tuit lleva más de 70 mil me gusta y otros tantos retuit, mientras que la publicación original fue eliminada, vaya a saber uno porqué.

Tampoco trascendió dónde queda el restaurante en cuestión, y todo indicaría que se trataba de un menú por pasos, aunque un usuario aseguró que el plato cuesta unos $4.200.

Así, la insólita experiencia no impidió que la foto se volviera viral, con reacciones para todos los gustos.