Predicen el valor del Bitcoin hasta 2025: comprar o no comprar es la cuestión para los inversores

Luego de la abrupta caída que experimentó desde noviembre pasado, el Bitcoin comenzó ayer a recuperar el terreno perdido y los analistas coinciden en que de ahora en más, en el corto plato, el valor de esta moneda comenzará a subir. Una mayoría alentada por el pronóstico alcista de las próximas semanas asegura que es un buen momento para comprar, que se viene una suerte de época dorada bastante por encima de su máximo histórico de u$s 69.000. Por otro lado, análisis más apuntados hacia el mediano y largo plazo, sostienen que la moneda tendrá una suerte "verano" aunque auguran un futuro negro.

En ese sentido los análisis e inversores ya analizan lo que pueda ocurrir, ya que este lunes la moneda cripto incrementó su valor en un 15% y se ubicó en los u$s 42000. Para los optimistas, en estos tres meses se tocó fondo y lo que esperan ahora es un período alcista sostenido. Según los augurios de la consultora Finder, el Bitcoin superará los u$s 93.000 en 2022 y señala que la próxima barrera que deberá superar será la de los u$s 76.000.

En estos segmentos de agentes las proyecciones más ambiciosas ubican al Bitcoin en los u$s 192.000 para el 2025. Se habla incluso de la proyección de inversión más importante de la historia.

En las evaluaciones todos siguen de cerca la situación de inflación que golpea a Estados Unidos con una variación de 6,8%, la más alta desde 1982, lo cual derivó en la decisión del gobierno de ese país a aumentar la tasa de interés de los bonos en un intento de evitar el desaliento de los inversores y mantener estable su economía.

No obstante, estos últimos temen un avance de la inflación y una posible recesión, por lo que no cuentan con la seguridad necesaria para realizar inversiones en Wall Street.

Cabe destacar que el 61% de los encuestados piensa que es momento de comprar Bitcoins, mientras que el 29% dice retener y el 10% dice que hay que vender, porque la cripto volverá a caer. Ante este marco de cierta inseguridad en el sector tradicional, para el fundador de la consultora, Fred Schebesta, es un buen momento para comprar Bitcoins y conservarlos porque tienen un "valor potencial y se han convertido en una oferta fiable".

En tanto que la directora de productos de Permission, Vanessa Harris, , un protocolo que ofrece publicidad descentralizada en la que los usuarios monetizan por su contenido y no dependen de otras plataformas, sugiere que Bitcoin es la mejor reserva de valor en la historia y predice que podría llegar a los u$s 200.000.

Por otro lado, según el CEO de Panxora Group, Gavin Smith, la criptomoneda alcanzará los u$s 70.000. Pero plantea advertencias: "La primera mitad de 2022 se verá dominada por las preocupaciones sobre el aumento de los tipos de interés, lo que afectará a todos los activos de riesgo, entre ellos Bitcoin. No nos sorprendería ver cómo Bitcoin baja un 30% más respecto a los niveles actuales".

En esa línea, el fundador de CoinFlip, Daniel Polotsky, explica que "la burbuja de activos que creó la Reserva Federal de Estados Unidos al mantener los tipos de interés cerca del 0% durante más de una década se extenderá hacia Bitcoin".

Y añade: "Sin embargo, la criptomoneda tiene fundamentos similares a los del oro y la confianza para resistir la tormenta mejor que sus compañeras. Mientras que a corto plazo, el aumento de la inflación hará que las tasas de ahorro sean más bajas (lo que significa menos ingresos disponibles para gastar en inversiones), a largo plazo, la gente buscará alternativas como Bitcoin para escapar de la inflación".