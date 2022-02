FMI: el PRO se reúne para definir la postura que llevará a la mesa de Juntos por el Cambio

La bancada del PRO de Diputados analizará hoy la postura que llevará al interior del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) de la Cámara baja en relación al acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se debatirá en el Congreso Nacional tal como establece la Ley de Sustentabilidad de la Deuda Pública.

Así lo anunció el titular del bloque Frente Pro, Christian Ritondo, quien indicó que hoy habrá una reunión de esa bancada para "tomar una decisión de bloque" luego de escuchar al ex ministro de Economía Hernán Lacunza y al vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el santafesino Luciano Laspina.

La posición que surja de ese encuentro será analizada luego por la Mesa Nacional de JxC, que integran dirigentes de todos los espacios de la coalición, y la intención es arribar a "una posición consensuada" del interbloque, según indicaron fuentes parlamentarias.

En la entrevista, Ritondo dijo que desde esa fuerza política ven "con agrado" que la Argentina "pueda alcanzar un acuerdo" con el organismo. "No creo eso de que 'cuanto peor, mejor'. Quiero que al país le vaya bien. No queremos una Argentina en default, aislada del mundo porque hay que avanzar en el mejor acuerdo para el país", remarcó el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y actual titular de la bancada del PRO.

En la coalición opositora, varios dirigentes se mostraron proclives a acompañar el acuerdo con el FMI y, en ese sentido, la fundadora y principal referente de la Coalición Cívica ARI, la ex diputada Elisa Carrió, se expresó a favor de respaldar el entendimiento con el organismo de crédito multilateral. "Debemos acompañar y discutir el acuerdo por la deuda en el Congreso", subrayó Carrió al exponer durante un cónclave de ese espacio que se llevó a cabo el sábado pasado.

Además, hubo varios dirigentes de la UCR que se mostraron favorables a respaldar el acuerdo como el presidente del radicalismo Gerardo Morales y el jefe de la bancada de la UCR en Diputados Mario Negri, aunque ambos le pidieron al Gobierno que difunda "la letra chica del texto" acordado.