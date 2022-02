Coni llegó a Tailandia: el sueño de volver a caminar, cada vez más cerca de hacerse realidad

La historia de Coni no hace más que recordar que la esperanza es lo último que se pierde. Quienes la ven, escuchan a su familia o saben de la pesadilla que les tocó vivir, saben mejor que nadie que su entereza y la de su hermana Amparo conmueven hasta las lágrimas.

Después de un año de reunir dinero para costear el tratamiento que le devolverá la posibilidad de caminar, nada menos que 35 mil dólares, este lunes por la mañana la niña de 9 años junto a su hermana y sus abuelos emprendieron un viaje a Tailandia. Desde Los Hornos fueron despedidos por una caravana de familiares y amigos que nunca los dejaron bajar los brazos.

Esta mañana llegaron a Bangkok, capital tailandesa, y Silvia (abuela) compartió con diario El Día las primeras sensaciones. “El viaje fue largo pero nos asistieron muy bien en todo momento”, recordó aún intentando acostumbrarse al cambio de horario.

“La llegada a Tailandia fue muy organizada. No terminó de aterrizar el avión que ya estaba la gente del Hospital Better Being (donde hará el tratamiento) esperando para trasladarnos”,comentó con mucha emoción la abuela de la niña. Coni está bien y ansiosa por arrancar el programa de tratamiento muy pronto. Esta tarde se realizarán las primeras evaluaciones y se le indicará a la familia como continuará.

Allá, en estos momentos son las cinco de la mañana del jueves, por lo que el horario es un tema a ajustar para recuperar el sueño. Las esperanzas más firmes que nunca. Sus dos abuelos y su hermana están confiados en que sus angelitos los protegen.

Una despedida emotiva

Ninguno de los presentes este lunes en la esquina de 66 y 133 pudo aguantar las lágrimas al ver las esperanzas de Coni y la emoción de sus abuelos. Alfredo, su abuelo, se quebró al comentar que esta era una nueva etapa y agradeció el cariño de la gente que los acompañó desde el primer momento.

Pasaron los últimos diez días aislados para poder viajar sin riesgos de contagios. Podían salir en silencio hacía el aeropuerto pero, como afirmó Alfredo: “había mucha gente que quería acompañarla y verla a ella”. “Viajan ustedes cuatro pero no están solos”, le confesó un familiar y es una frase que no podrán olvidar.

Sus abuelos tienen la seguridad de que los padres de las niñas, Carolina y Augusto, son los ángeles que los acompañan en cada instante. El próximo 19 de febrero se cumplirán tres años desde aquel trágico accidente que se llevó su vida, dejó a Coni con cuadriplejia y a Amparo con graves heridas. Sus vidas cambiaron para siempre pero sus fuerzas nunca se agotaron.