En Barrio Aeropuerto, todos siguen en guardia por el intento de toma

Los policías siguen allí. Parte del grupo al que se le atribuye la necesidad de esa guardia, también. En algunas casas que bordean el predio de las inmediaciones de 115 y 609, en Barrio Aeropuerto, se mantiene en una especie de vigilia, observando la tensión que se generó desde mediados de enero, con varios intentos de usurpación y operativos dedicados a detenernos.

“En 115 y 609 está la consigna policial y cerca de ahí, hacia la calle 3 se juntan personas en forma permanente. Hacen reuniones, pintan carteles, juegan al fútbol. Es en la zona donde funcionó un proyecto social, de contención”, contó un vecino que ayer habló con este diario.

En la recorrida por la zona se puede observar demarcaciones de terrenos con cintas de nylon o sogas sostenidas con palos. Según cálculos del vecindario y policías, un paso previo al reparto de espacios.

A la vez, hacia uno de los extremos del lote de varias hectáreas se ven pozos profundos y parantes de madera. “Es como si estuvieran cavando un pozo ciego”, avisó el vecino. El predio está bordeado, en una de sus partes, por torres de departamentos en el diseño de monoblock.

Aunque no se advierten avances sobre la superficie verde, en algunas de esas viviendas miran con atención los movimientos. Le contaron a este diario en la zona que algunos vecinos incluso mantuvieron reuniones en las que se busca sostener la movilización del barrio contra la usurpación de tierras aledañas a sus casas.

El caso ya tiene causas judiciales que investigan presuntos delitos, de tentativa de usurpación y resistencia a la autoridad. Durante los operativos realizados entre mediados y fines del mes pasado se realizaron varios arrestos. En casos, eran menores que, según las actuaciones, participaban de los intentos de toma o agresiones contra policías.

Por estas horas, cuentan en la zona, no se reprodujeron aquellas escenas. “Si no se meten no pasa nada”, indicó un frentista, aludiendo a la tarea encomendada a los policías y a la actitud vecinal.

otro foco

La situación se extiende entre 115 y 4 de 605 a 609. En la zona también hay un foco de tensión en las inmediaciones de 2 entre 611 y 612, frente a los monoblock y al predio de un club de fútbol.