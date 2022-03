Cristina en el Congreso: el recibimiento al Presidente, sus gestos durante el discurso y pocos aplausos

Con un apretón de manos, la vicepresidenta Cristina Kirchner recibió al presidente Alberto Fernández en el Congreso. Junto a ellos también estuvo el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien saludó al mandatario con un beso y un abrazo.

El trío caminó por los pasillos internos del Congreso para llegar al despacho donde firmaron el libro de actas. Ante la mirada de la ex presidenta, quien estampó su firma rápidamente, el primer mandatario se tomó su tiempo y rubricó con un “Sinceramente”, que acompañó con una dedicatoria.

Tras el acto protocolar, Cristina enfiló hacia el reciento, secundado por Alberto y Massa. Todos ocuparon sus lugares y antes del comienzo del discurso presidencial, Cristina le acercó los micrófonos al Presidente y le habló brevemente al oído.

La vice se acomodó el pelo, mirando de un lado a otro, cuando el mandatario pidió un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus y las de la guerra entre Rusia y Ucrania. Otro momento tenso fue cuando ignoró al diputado de la UCR Mario Negri (UCR), quien levantó la mano para pedir la palabra.

Eso sí, no abundaron sus aplausos durante toda la ceremonia. Cuando comenzó a hablar Fernández, Cristina se mostró seria y no acompañó estrechando sus palmas cuando desde las bancas bajaron las primeras muestras de cariño por parte de los legisladores oficialistas. Además, realizó algunos gestos como cuando asintió en el momento en que Alberto dijo que no era infalible.

Por otro lado, hubo dos momentos en los que la vice jefa de Estado "espió" el discurso del Presidente. Uno cuando habló de la economía popular y el otro cuando hizo referencia a la deuda externa.

No hizo un solo gesto cuando hubo reproches a la oposición por no haber aprobado el presupuesto, mientras que sonrió al momento de hablar de la deuda que tomó el expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que calificó de “impagable”. En tanto, sólo atinó a levantar las cejas cuando parte de la oposición se retiró del reciento cuando el mandatario criticó a Mauricio Macri.