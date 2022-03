Los subsidios a la energía crecerían hasta un 84% este año

Aún en el más optimismta de los escenarios, con la economía creciendo en torno al 3 por ciento, las tarifas de los servicios públicos tendrían que subir, al menos, como la inflación promedio: “un 52 por ciento, para no elevar el peso de los subsidios en relación con el PBI” y “cumplir con la meta de déficit primario del 2,5 por ciento del PBI” que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI). Eso es lo que advirtió un reciente informe la consultora Equilibra, que además consignó que “los subsidios económicos treparon desde 1,6% del PBI en 2019 hasta 3,0% en 2021, alcanzando US$ 14.000 millones” y que “más de US$ 11.000 millones se destinaron al sector energético (2,3% del PBI), siendo la electricidad la que se llevó la mayor porción (1,9% del PBI)”.

El trabajo que lleva las firmas de Lorenzo Sigaut Gravina y Lorena Giorgio, subrayó también que “los costos de provisión de suministro eléctrico y gas treparán por encima de la inflación promedio de 2022, debido a la menor generación hidroeléctrica por sequía y la suba en dólares de insumos importados (gas, gasoil y/o fueloil), que podría agravarse con el conflicto Rusia-Ucrania”.

En este marco, “si las tarifas de energía eléctrica aumentan sólo 20%, los subsidios treparían 84% (unos US$ 12.000 millones) y pasarían del 1,9% al 2,3% del PBI”. Para evitar esta sangría de recursos para el Estado, apuntó Equilibra, “las tarifas deberían subir un poco más que la inflación esperada”.

En tanto que “si las tarifas de gas aumentan sólo 20%, los subsidios a la provisión de gas pasarían de 0,4% del PBI en 2021 a 0,6% en 2022. Si, en cambio, suben con los costos, los subsidios se elevarían 65% a lo largo del año, alcanzando 0,5% del PBI”.

“Las tarifas de transporte público también requieren una suba para achicar subsidios”, destacaron en la consultora y que detallaron que “el boleto de colectivos en AMBA cubre sólo el 13% de los costos y el de trenes apenas el 5%. Mientras que el boleto en el interior del país cubre el 50%”. Con todo, “una suba del 20% en los boletos de colectivo ytrenes implicaría un gasto en subsidios US$ 570 millones por encima de 2021, pasando desde 0,67% del PBI al 0,72% en 2022”.

Por último, el informe hizo notar que “la necesidad de ajustar las tarifas de agua ha recibido mucho menos atención pública, pero el desfasaje es igual de importante que en otros rubros. La tarifa hoy sólo cubre el 37% de los costos operativos, de mejora y mantenimiento. Sin subas en 2022, pasaría a cubrir apenas el 18%”. En cambio, “para cubrir el 100% de los costos operativos, la tarifa de agua debería trepar 210%” y, “aun así, el Estado destinaría unos US$ 563 millones para mejoras y mantenimiento, lo que representaría 0,11 puntos del PBI”.