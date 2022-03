¿Qué le pasa a Gerardo Rozín? Su despedida en "Morfi", el silencio y el emotivo apoyo de famosos

El estado de salud de Gerardo Rozín genera angustia en distintos ámbitos, pero también ronda una gran incertidumbre. Telefe apenas brindó un escueto comunicado mientras que en su entorno se mantienen en silencio.

Y en ese marco, las redes sociales se inundan de mensaje apoyando al conductor rosarino de 51 años. Lo poco que trascendió es que estaría luchando contra un cáncer maligno, y ese fue el motivo por el cual este domingo se despidió con un brindis de su programa "La peña de Morfi", que ahora la conducción quedó en manos de Iván de Pineda, quien en su desembarco sólo atinó a decir: “Se toma un tiempo para resolver unas cuestiones personales y espero que vuelva pronto con nosotros. Es el creador”.

Desde el canal de las pelotitas pidieron “respeto y cautela”, y que cuando tengan noticias sobre el estado de salud del también productor las comunicarán. Por lo pronto hay que seguir esperando para saber fehacientemente que es lo que lo padece.

Todavía resuenan el brindis y las palabras que arrojó en el envío del domingo 26 de diciembre. “Pensaba mientras venía para acá que, por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben. Voy derecho al laburo”, comenzó diciendo Rozín en la despedida del año.

Y continuó diciendo: “El brindis lo divido en tres partes. Mientras venía para acá pensaba, eso no estaba entre los tres, pero espero que entre. Soy un tipo que no tuve nunca un fin de semana. Nunca. Comencé a trabajar a los 15 años en un diario y en los diarios se usaba tener franco viernes y sábados o domingos y lunes. Desde entonces, y no hay queja, porque me ha ido bien en la vida. Vivo de lo que me gusta. Cero queja es cero queja, es solo un comentario. Mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo. Porque cuando no fue una cosa, fue otra. Yo hace más de 30 años que trabajo y nunca tuve un fin de semana, salvo las semanas de vacaciones. Hoy entendía que yo trabajo para una gente que disfruta de una manera distinta. Yo disfruto tratando de que disfruten”.

Más tarde, con voz claramente entrecortada, agregó: “Te cambia la perspectiva entender que cada uno con su laburo decide su gramática. De dormir a los hijos, de irse de vacaciones y nosotros somos de esta. De esta banda, no me gusta decir de esta raza. Que se reconoce tanto en la señora vestuarista que está ahí, como en un señor de Boca que me ha perturbado los últimos ocho meses acá con mucha malicia. Esa es la casa nuestra, no la vida nuestra. La casa nuestra, no la vida. Habitamos esa casa, este mundo donde trabajamos todos para hacer este programa”.

En tanto, el conductor precisó que “yo quiero ser muy claro esta vez. Quiero agradecer a todos los que manejan este canal. Lo que ha pasado en estos dos años, de seguir adelante con un programa con música en vivo en pandemia. Nosotros nos juntamos y cantamos. Seguir apostando a la música en este contexto y el apoyo que recibimos que, afortunadamente, pudimos devolver mostrando lo bien que nos fue. Fue un año muy exitoso para nosotros. Tiene que ver con lo profesional, pero en mi caso, y no quiero aclarar más nada, también con lo personal”. Ya al punto del llanto Rozín explicó que “hay algo de lo que acá se ha generado que nos ha hecho bien. A nosotros y a mucha gente que pasó la pandemia, los enfermos, los muertos, mirándonos un ratito porque sentían que la música los ayudaba. Esa mezcla rara, que ya dijimos el año pasado, hoy se repite. Con más esperanza, con mucha más alegría, con más vacunas y con ganas de salir rajando de todo esto. Pero quería ser muy puntual en el agradecimiento. Como lo quiero hacer con todos los compañeros y compañeras. Hacer este programa en vivo cinco horas es un dolor de tujes divino y sale y nos gusta”.

Y cerró diciendo: “El tercero de los agradecimientos, tiene que ver con lo que decía Jésica. Si miran de lejos, programas de música donde una persona toca cinco temas seguidos es algo que no se usa más. No digo ni que esté bien, ni que esté mal. Pero eso que hacemos nosotros nos llena de orgullo y nos da felicidad. Sentimos que cada vez que alguien descubre una canción, un músico o una letra que lo ayuda a ser más feliz, ¿sabés que sentimos nosotros? Que esa persona estaba sola y no está más sola. Porque tiene una canción. Los que amamos las canciones somos así. Cuando hacemos esta clase de programas sentimos que sacamos de la soledad y llevamos a la alegría, a la fiesta y el baile a un montón de gente. Yo brindo por todo lo que dije y, por sobre todo, por la música. Lo que ha generado este programa, que nos tiene unidos, nos va a reencontrar el año que viene y nos permite decirles a ustedes, gracias por estar todos los años".

Mensajes en las redes

Lo cierto es que la incertidumbre que rodea la salud de Gerardo Rozín causa preocupación en el ambiente ya que se trata de un personaje muy querido. De allí que se multiplicaron los mensajes de aliento en las redes sociales.

“Fuerza @gerardorozin querido. Te queremos y rezamos por vos”, escribió Marcelo Tinelli en Twitter, quien más tarde pidió sumarse a una "cadena de oración". Al tiempo que el periodista de TN Osvaldo Bazán tuiteó: “¡Fuerza Gerardo! Y gracias por todo lo que siempre hiciste por mí, pimentero. Gracias por el camalote”.

Fuerza @gerardorozin querido!! Te queremos y rezamos por vos!! ❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/W866E0hEP7 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) March 9, 2022

“Primero un gran abrazo a la familia. No sé cuál es la información de último momento pero los que conocen a Gerardo como lo conocemos nosotros si rezan, que recen, y sino enviémosle la mejor energía que podemos enviar a su familia y sus amigos”, expresó Luis Majul, quien además saludó a Eugenia Quibel, la pareja actual de Rozín, y a Carmela Bárbaro, su ex esposa.

En tanto que Maju Lozano, en su programa de El Nueve "Todas las tardes", dijo: “Me parece que tiene que ver con escuchar el pedido de la familia de Gerardo y ser muy cuidadoso. Es un momento para acompañar en silencio. Simplemente queremos acompañar, y esta atentos, cada uno desde su lugar, queriéndolo como lo queremos”.