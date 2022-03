El Gobierno cedió ante todos los reclamos de la oposición

Tras una jornada de intensas negociaciones, anoche finalmente hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición en Diputados para elaborar un dictamen “unificado” del proyecto que contiene el Memorándum de entendimiento con el FMI que hoy podría ser votado en la sesión especial convocada en la cámara baja.

Ante el temor que caiga la ley, el Gobierno debió ceder a la presión de Juntos por el Cambio y otros bloques minoritarios que se oponían votar el denominado “programa económico de Guzmán” y aceptó reescribir el texto original en otro que sólo autoriza al Ejecutivo a refinanciar la deuda argentina por US$ 45 mil millones de dólares, desistiendo de incluir los anexos y los fundamentos en los que se criticaba fuertemente al macrismo.

Ayer por la mañana se terminó de confirmar el sombrío panorama que afrontaba el oficialismo cuando el interbloque Federal, que tiene a Florencio Randazzo y Alejandro “Topo” Rodríguez entre sus integrantes, también había rechazado acompañar las metas económicas incluidas en el artículo 2 del proyecto enviado por Presidencia y que venía siendo debatido en comisión desde el pasado lunes.

Ante este escenario, el oficialismo estaba obligado a negociar una salida habida de la situación de debilidad en la que se encontraba por la falta de apoyo a la iniciativa de una treintena de diputados del Frente de Todos, encabezados por el kirchnerismo.

Cruces

Pasado el mediodía retomó su sesión el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas en el que volvieron a registrarse cruces entre el oficialista Carlos Heller, en los hechos moderador del debate, y el diputado Fernando Iglesias (PRO), entre otros duros intercambios.

Hasta bien entrada la tarde aún quedaban dudas en que se vaya a lograr un entendimiento para avanzar en la media sanción de la normativa. “Nos quieren hacer responsables del plan económico. Cuando fuimos gobierno todos apoyamos al Ejecutivo en sus medidas”, chicaneó Paula Olivetto (Coalición Cívica) al hacer referencia al rechazo a la iniciativa de una buena parte del bloque oficialista (por la mañana los 3 diputados del Frente Patria Grande, que tiene como referente al dirigente Juan Grabois, participaron de la marcha de repudio a la deuda frente al Parlamento). En otro momento, el chaqueño Aldo Leiva (FdT) contraatacó y recordó “cuando a Macri lo insultaban hasta en los estadios de fútbol” en 2018, en plena crisis económica.

Fuera del anexo C de la cámara baja donde se producía este debate caliente, negociadores del oficialismo y oposición buscaban acercar las partes. Todo se destrabó en una reunión entre Sergio Massa, titular de la Cámara, Germán Martínez, presidente del bloque del FdT, y los jefes de bloques opositores, como Mario Negri (UCR) o Christian Ritondo (PRO).

El nuevo dictamen quedó compuesto por tres artículos, sin los detalles técnicos de los anexos y los fundamentos introductorios en el que se avalaba el juicio entablado por la Procuración del Tesoro contra Mauricio Macri y otros ex funcionarios de su administración por haber tomado el préstamo con el Fondo.

El artículo 1

“Apruébanse, de acuerdo a lo estipulado en el art. 75 de la Constitución y en los términos del art. 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ´Programa de Facilidades Extendidas´ a celebrarse entre el Ejecutivo y el FMI para la cancelación de los vencimientos del ´acuerdo stand by´ oportunamente celebrado en 2018 y el fortalecimiento de las reservas nacionales”, reza el artículo 1 del “amable” dictamen consensuado anoche, que luego invita a Presidencia a suscribir los “instrumentos necesarios para dar cumplimiento” del mismo. Los otros 2 artículos son de forma.

Luego Massa, para intentar capitalizar políticamente su rol como negociador, concurrió a la Casa Rosada para recibir la bendición final de Alberto Fernández, al que había visto al mediodía con la excusa de la visita oficial del presidente de República Dominicana.

Empero, el Ejecutivo tuvo que ceder a las pretensiones opositoras de quitar los anexos con las metas económicas del proyecto, una enmienda que resistía el ministro Martín Guzmán (Economía) actualmente de gira por Houston en una cumbre petrolera.

Hubo un silencio sepulcral durante la víspera en el Palacio de Hacienda mientras se llevaban a cabo las negociaciones.

“Fumata blanca”

Pasadas las 18, y anoticiado de la “fumata blanca”, Heller propuso un cuarto intermedio para el plenario de comisiones que recién retomó la sesión cerca de las 22 cuando los jefes de bloque firmaron el dictamen de mayoría que hoy, desde las 14, intentará obtener la media sanción en el recinto.

Las arduas tratativas también postergaron la reunión virtual de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que, si bien comenzó a las 18, rápidamente se suspendió a la espera de una definición del acuciante tema y recién retomó bien entrada la noche.

Luego emitió un comunicado conjunto en el que sostuvo que “somos una coalición que unida resuelve que el país no vaya al default, no provocar mayores consecuencias y dolor a la sociedad, y que Argentina honre sus deudas” y que manifestó haber “actuado con responsabilidad”.

“Mirada distinta”

Asimismo, reconoció tener “una mirada distinta respecto a cómo resolver los problemas económicos y sociales del país. El programa es una competencia exclusiva del Ejecutivo, y consideramos que es un programa que no soluciona los problemas de decadencia que el país arrastra.

Consideramos una gran irresponsabilidad institucional del oficialismo no haber logrado reunir la totalidad de sus diputados”. Cerró con una crítica a Cristina Kirchner previendo la dura interna oficial que se avecina en la cámara alta: “Esperamos que en el Senado la vicepresidenta esté a la altura de su cargo”.

Es que lo viene no es un lecho de rosas para el oficialismo: aún con la media sanción de Diputados -esperan sumar más de 150 votos afirmativos en la cámara baja con este pacto con la oposición-, en la cámara alta le espera una férrea resistencia de los legisladores que responden a la ex presidenta, que ayer no ocultaban su malestar ante lo que consideraban una actitud de “sometimiento” del Ejecutivo ante los pedidos de la mayor coalición opositora.

