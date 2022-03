Tras la muerte de Gerardo Rozín, Patricia Sosa reveló que se comunicó con él desde la ducha: qué le dijo

Patricia Sosa manifestó, pocas horas después del fallecimiento de Gerardo Rozín, que habló con el periodista rosarino y le preguntó que paisaje estaba.

En diálogo con Implacables (El Nueve), Patricia Sosa contó cuál fue su particular forma de despedir a Gerardo Rozín. “Creo que todos tenemos que hablarle a Gerardo, porque está cerca. Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho, apoyó la música como ningún otro, en eso me hacía acordar a [Juan Alberto] Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos, la música en vivo es muy difícil, el ir a tocar... y aparte no tenía pedía el hit, no subestimaba al público. Le debemos muchísimo a Gerardo”, contó la cantante.

Además, Patricia Sosa recordó que la última vez que vio a Gerardo Rozín fue durante la grabación de su programa hacia fines de de diciembre.

En la entrevista con Susana Roccasalvo y su equipo, Patricia contó: “Hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo porque entramos en la cuarta dimensión y el más acá y el más allán están muy cerca. Estamos conviviendo con seres espirituales. Yo le decía: ‘Los de acá estamos tristes pero me contaron que ahí es fantástico, ¿por qué paisaje estás? Mandame alguna señal’. Yo le hablé porque siempre recibimos señales”.