VIDEO.- Llanto y emoción: así fue el brindis de Gerardo Rozín en el último programa de La Peña de Morfi

Gerardo Rozín murió este viernes a los 51 años luego de atravesar una grave enfermedad, causando gran conmoción en quienes lo conocían y en el público en general que llenó las redes sociales con imágenes y sentidas despedidas.

El conductor estuvo alejado de sus actividades laborales y se encontraba en su casa rodeado de su entorno más cercano.

La emotiva despedida de Gerado Rozín de La Peña de Morfi

En el último programa de "La Peña de Morfi" de 2021, que se emitió el 26 de diciembre, al momento del cierre, Gerardo Rozín hizo un sentido brindis de despedida y agradecimiento tanto para sus compañeros, su familia, como para la audiencia del programa.

"Pensaba mientras venía para acá que, por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben. Voy derecho al laburo", inició su discurso acompañado de Jesica Cirio y el equipo completo del ciclo.

Tras esas primeras palabras, el conductor continuó: "El brindis lo divido en tres partes. Mientras venía para acá pensaba, eso no estaba entre los tres, pero espero que entre. Soy un tipo que no tuve nunca un fin de semana. Nunca".

Y agregó: "Comencé a trabajar a los 15 años en un diario y en los diarios se usaba tener franco viernes y sábados o domingos y lunes. Desde entonces, y no hay queja, porque me ha ido bien en la vida. Vivo de lo que me gusta. Cero queja es cero queja, es solo un comentario".