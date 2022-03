Jugó a aguantar, por un rato le salió bien y no se vio nada más

Haber perdido por cuatro goles de diferencia marca, de modo cruel y contundente, la preocupación que se ha metido de prepo en el ciclo que comanda Néstor Gorosito.

Ni siquiera la insólita cantidad de penales recibidos puede representar un atajo que le acerque alguna justificación. Los dos primeros fueron muy claros y sólo el tercero ofrece un mínimo margen de duda. River, sin brillar, lo despachó haciéndole mucho daño y dejándolo herido para transitar la previa del partido más pesado del torneo.

llegaron los penales y la ilusión de sumar se fue para no volver

Ante un Monumental repleto, Gimnasia trató de cumplir al pie de la letra la planificación que había llevado ejercitada desde Estancia Chica. Debía correr y marcar, correr y presionar y seguir corriendo para no perder el orden en ningún momento. Lo hizo muy bienhasta que Hernán Mastrángelo sancionó el primer penal de la tardecita dominguera.

El Lobo sintió el golpe. Quizás porque en su interior sabía que se le iba a hacer muy complicado llegar al gol ante su jerarquizado rival.

Pensado y formateado por Gorosito para obstaculizar el poderío millonario en el trato de la pelota, el Lobo sintió, muy temprano, que sumar al menos un punto era una tarea para la que no estaba preparado.

sin alemán, perdió mucho más que a su hombre más valioso

Cuando frente a Argentinos Juniors el capitán tripero recibió la quinta amonestación, todo Gimnasia acusó el impacto.

Eso habla de lo bien que está jugando Alemán, pero también dejaal desnudo las carencias colectivas de la formación que tantolo necesita. Dependen de su habilidad, de su pegada, de su repentización y de su carácter. Alemán es bastante más que el mejor jugador mens sana, es el estandarte y el líder de un grupo que no atraviesa, bajo ningún punto de vista, un buen momento. Perdió seguridad, confianza, solidez, juego asociado y peligrosidad en ataque. Son demasiados atributos esenciales.

¿Qué le pasa a Carbonero? ¿Fue una buena decisión incorporar al paraguayo Sosa? ¿Franco Soldano realmente no tiene nivel para ser titular? ¿Por qué Eric Ramírez no es tenido en cuenta más que para ser suplente? ¿Cómo puede ser que todavía no se tenga claro quiénes son los medicampistas de contención titulares?

Quedarse en el elogio del aguante llevado a cabo con solidaridad y sano criterio hasta el primer alarido sería conformarse como migajas.

Que la película se haya quedado sin incógnita antes de que se cumplieran los treinta minutos iniciales, constituye un rasgo nada seductor de lo que está ofreciendo el equipo de Pipo.

Luego de un lapso (durante el torneo anterior) donde instaló buenas expectativas, hoy Gimnasia vive bajo la presión que genera su pronunciado declive.